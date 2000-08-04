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Раздел: Украина  
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Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение

Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранениеВследствие обстрелов, по информации пресс-центра, один военный получил осколочное ранение.

В течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования совершили 10 обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил осколочное ранение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - отметили в штабе.

Вследствие обстрелов, по информации пресс-центра, один военный получил осколочное ранение.

Как рассказали в штабе, оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Луганское, Железное, Богдановка, Водяное, Лебединское и Широкино. Наряду с этим, враг обстрелял защитников Лебединского с миномета калибром 120 мм.

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В то же время, заверили в штабе, ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
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 Теги: Донбасс, военный

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Сегодня, 19:48 » Автор: Татьяна Ларина
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