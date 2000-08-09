Раздел: Украина
Объединенные силы начали строить укрепления на Донбассе
Военные укрепляют позиции на Донбассе.
Штаб Объединенных сил показал, как строят укрепления для украинских военных в зоне боевых действий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Бойцы Объединенных сил укрепляют первую линию обороны на линии фронта в Донбассе. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.
"Бригады, задействованные в проведении операции Объединенных сил наращивают свою мощь, постоянно идет строительство укрытий, чтобы не допустить потерь военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ОС, с целью избежания подтоплений и разрушений окопов и траншей устраиваются водоотводные канавы, водосборные колодцы, дренажи из фашин, настилы из досок или жердей.
Отмечается, что для сооружения одного блиндажа нужно около 10 кубических метров лесоматериалов, 2,5 кубических метров досок, 100 штук строительных скоб и минимум три дня.
"Для потребности подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, уже выделено более 2800 кубических метров лесоматериалов, около 24 тысяч штук строительных скоб, 7588 кг гвоздей, более 3800 метров погонных пленки полиэтиленовой и 12 тонн проволоки вязальной", - отметили в ООС.
Читайте также: Объединенные силы улучшили тактическое положение на Донбассе
Отметим, в течение минувших суток сепаратисты 57 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения. Два украинских бойца были ранены в воскресенье и еще один в понедельник.
Штаб Объединенных сил показал, как строят укрепления для украинских военных в зоне боевых действий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Бойцы Объединенных сил укрепляют первую линию обороны на линии фронта в Донбассе. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.
"Бригады, задействованные в проведении операции Объединенных сил наращивают свою мощь, постоянно идет строительство укрытий, чтобы не допустить потерь военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ОС, с целью избежания подтоплений и разрушений окопов и траншей устраиваются водоотводные канавы, водосборные колодцы, дренажи из фашин, настилы из досок или жердей.
Отмечается, что для сооружения одного блиндажа нужно около 10 кубических метров лесоматериалов, 2,5 кубических метров досок, 100 штук строительных скоб и минимум три дня.
"Для потребности подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, уже выделено более 2800 кубических метров лесоматериалов, около 24 тысяч штук строительных скоб, 7588 кг гвоздей, более 3800 метров погонных пленки полиэтиленовой и 12 тонн проволоки вязальной", - отметили в ООС.
Читайте также: Объединенные силы улучшили тактическое положение на Донбассе
Отметим, в течение минувших суток сепаратисты 57 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения. Два украинских бойца были ранены в воскресенье и еще один в понедельник.
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