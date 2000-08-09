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Раздел: Украина  
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Ситуация в зоне АТО: 41 обстрел, двое раненых

Ситуация в зоне АТО: 41 обстрел, двое раненых
В штабе ООС заявили, что контролируют ситуацию.

Сепаратисты 11 раз применяли тяжелое вооружение - в частности, артиллерию калибром 122 мм и минометы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В течение прошедших суток сепаратисты 41 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения. Двое военных получили ранения. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов.

Также была применена артиллерия калибром 122 мм и минометы.

В ООС добавляют, что обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Южного, Майорского, Железного, Северного, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, сепаратисты обстреляли из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Новотошковского, с минометов калибром 120 мм позиции объединенных сил у Железного, Северного и Богдановки, а с минометов калибром 82 мм - позиции у Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного.

"В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в течение текущих суток противник дважды открывал огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Широкино.

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В ООС добавляют, что по данным разведки два сепаратиста уничтожены, пять получили ранения.
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 Теги: ООС, Донбасс, АТО

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Сегодня, 09:00 » Автор: Алена Шимко
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