Раздел: Украина
Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
Соответствующий свод правил примут в командовании ООС после общественного обсуждения.
Генеральный штаб хочет ввести аккредитацию для военных волонтеров, которые посещают зону проведения операции объединенных сил в Донбассе. Об этом рассказал начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев, пишет Голос Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Причина такой инициативы, утверждает он, - в желании Генштаба ввести волонтерскую деятельность в правовое поле, создании механизмов защиты для них в виде некой службы поддержки в Донбассе.
Кроме того, Генштаб обещает помощь волонтерам в учете и контроле над дорогим имуществом, которое те передают армии.
Для получения аккредитации нужно предоставить командованию ООС персональные данные и пройти проверку.
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Допуск в район ООС может быть прекращен при обострении ситуации или проведении там различны мероприятий.
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