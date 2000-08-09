» » Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
Раздел: Украина  
0

Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию

Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
Соответствующий свод правил примут в командовании ООС после общественного обсуждения.

Генеральный штаб хочет ввести аккредитацию для военных волонтеров, которые посещают зону проведения операции объединенных сил в Донбассе. Об этом рассказал начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев, пишет Голос Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Причина такой инициативы, утверждает он, - в желании Генштаба ввести волонтерскую деятельность в правовое поле, создании механизмов защиты для них в виде некой службы поддержки в Донбассе.

Кроме того, Генштаб обещает помощь волонтерам в учете и контроле над дорогим имуществом, которое те передают армии.

Для получения аккредитации нужно предоставить командованию ООС персональные данные и пройти проверку.

Читайте также: Генштаб ВСУ показал тренировки украинских военных. Видео

Допуск в район ООС может быть прекращен при обострении ситуации или проведении там различны мероприятий.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Генштаб, ООС, волонтеры, аккредитация

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:35 » Автор: Алена Шимко
     103
     0

Похожие новости по теме

Украинская армия готова к отражению агрессии, - Генштаб Украинская армия готова к отражению агрессии, - Генштаб

Глава Генштаба Украины прокомментировал состояние армии.

Генштаб: за минувший день со стороны боевиков обстрелов не зафиксировано Генштаб: за минувший день со стороны боевиков обстрелов не зафиксировано

Сегодняшний день прошел спокойно.

Основную массу военных демобилизуют в сентябре, – Генштаб Основную массу военных демобилизуют в сентябре, – Генштаб

Уже в сентябре большая часть военных будет демобилизована.

ГПУ обвиняет Генштаб РФ в террористической деятельности ГПУ обвиняет Генштаб РФ в террористической деятельности

Расследование начато по факту возможного участия в террористической деятельности на Донбассе.

Генштаб обещает отвести тяжелое вооружение после 48 часов тишины Генштаб обещает отвести тяжелое вооружение после 48 часов тишины

Об этом заявил пресс-секретарь генштаба Алексей Мазепа.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх