Раздел: Украина
Порошенко призвал Израиль решить проблемы с допуском украинцев в страну
Также стороны хотят подписать соглашение о свободной торговле.
Петр Порошенко на встрече с министром по вопросам охраны окружающей среды, министром по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэвом Элькиным призвал разрешить существующие сложности с допуском на израильскую территорию украинских граждан, сообщает пресс-служба президента Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Порошенко выразил беспокойство по поводу фактов недопуска украинских граждан на территорию Израиля, несмотря на существование безвизового режима поездок для граждан обоих государств. Он призвал израильскую сторону принять все возможные меры для улучшения ситуации.
Президент отметил, что политический диалог между Украиной и Израилем активизировался и выразил надежду, что сотрудничество продолжится в том числе и в торгово-экономической сфере. Стороны договорились о необходимости скорейшего подписания Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.
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Президент Украины также обсудил с министром, который является сопредседателем израильской части Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, результаты ее недавнего заседания, которое состоялось в июне.
Петр Порошенко на встрече с министром по вопросам охраны окружающей среды, министром по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэвом Элькиным призвал разрешить существующие сложности с допуском на израильскую территорию украинских граждан, сообщает пресс-служба президента Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Порошенко выразил беспокойство по поводу фактов недопуска украинских граждан на территорию Израиля, несмотря на существование безвизового режима поездок для граждан обоих государств. Он призвал израильскую сторону принять все возможные меры для улучшения ситуации.
Президент отметил, что политический диалог между Украиной и Израилем активизировался и выразил надежду, что сотрудничество продолжится в том числе и в торгово-экономической сфере. Стороны договорились о необходимости скорейшего подписания Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.
Читайте также: Порошенко сейчас поддерживают 36% украинцев
Президент Украины также обсудил с министром, который является сопредседателем израильской части Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, результаты ее недавнего заседания, которое состоялось в июне.
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