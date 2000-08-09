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Раздел: Украина  
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Снова потери: в зоне ООС погиб морпех

Снова потери: в зоне ООС погиб морпехПогиб старший матрос Балахчи Федор Федорович.

Обстоятельства гибели военного пока не сообщаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В районе боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей погиб морской пехотинец. Об этом в среду, 15 августа, сообщает командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что погиб старший матрос Балахчи Федор Федорович.

"В районе выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой и Луганской областей погиб наш боевой собрат - морской пехотинец старший матрос Балахчи Федор Федорович, отдав свою жизнь за родную Отчизну", - сообщили в командовании ВМС ВСУ.

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Обстоятельства гибели военного пока не сообщаются.
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 Теги: Балахчи Федор, матрос, гибель, ООС

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Сегодня, 15:36 » Автор: Алена Шимко
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