Раздел: Украина
МИД: среди погибших в Генуе украинцев нет
Соответствующую информацию подтвердила префектура Генуи.
Граждан Украины среди погибших людей в результате обрушения магистрального моста на севере Италии в городе Генуя нет. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
«Префектура города Генуя сообщила, что среди погибших в результате обрушения моста граждан Украины нет», - говорится в сообщении.
14 августа на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального моста Моранди, длина которого превышает 1 километр, высота - 90 метров.
Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.
По состоянию на 15 августа подтверждено 38 погибших, в их числе них трое детей 8-ми, 12-ти и 13-ти лет. Пострадали 15 человек, в числе которых девять - в тяжелом состоянии.
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Четырех из них извлекли из-под обломков. Во время обрушения на мосту было 30-35 автомобилей и три грузовика.
Граждан Украины среди погибших людей в результате обрушения магистрального моста на севере Италии в городе Генуя нет. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
«Префектура города Генуя сообщила, что среди погибших в результате обрушения моста граждан Украины нет», - говорится в сообщении.
14 августа на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального моста Моранди, длина которого превышает 1 километр, высота - 90 метров.
Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.
По состоянию на 15 августа подтверждено 38 погибших, в их числе них трое детей 8-ми, 12-ти и 13-ти лет. Пострадали 15 человек, в числе которых девять - в тяжелом состоянии.
Читайте также: Названа причина крушения моста в Испании
Четырех из них извлекли из-под обломков. Во время обрушения на мосту было 30-35 автомобилей и три грузовика.
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