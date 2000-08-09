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Раздел: Украина  
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МИД: среди погибших в Генуе украинцев нет

МИД: среди погибших в Генуе украинцев нетСоответствующую информацию подтвердила префектура Генуи.

Граждан Украины среди погибших людей в результате обрушения магистрального моста на севере Италии в городе Генуя нет. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

«Префектура города Генуя сообщила, что среди погибших в результате обрушения моста граждан Украины нет», - говорится в сообщении.

14 августа на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального моста Моранди, длина которого превышает 1 километр, высота - 90 метров.

Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

По состоянию на 15 августа подтверждено 38 погибших, в их числе них трое детей 8-ми, 12-ти и 13-ти лет. Пострадали 15 человек, в числе которых девять - в тяжелом состоянии.

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Четырех из них извлекли из-под обломков. Во время обрушения на мосту было 30-35 автомобилей и три грузовика.
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 Теги: Италия, Генуя, мост, крушение, украинцы

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Сегодня, 17:04 » Автор: Алена Шимко
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