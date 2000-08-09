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Раздел: Украина  
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США потребовали вывести войска из Украины

США потребовали вывести войска из УкраиныЭто официальное требование США.

Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои войска из Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом заявила спикер Государственного департамента США Хизер Ноерт.

Она отметила, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали четыре новые российские радиоэлектронные боевые системы на Востоке Украины – еще больше доказательств того, что российские военные организуют конфликт на Донбассе.

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"Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои войска из Украины", – заявила спикер.
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 Теги: США, Украина, войска

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Сегодня, 20:06 » Автор: Едгар Букмирза
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