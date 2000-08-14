Раздел: Украина
Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
Миграционная служба Швеция аргументировала свое решение тем, что женщина не в состоянии позаботиться о себе.
В Швеции миграционная служба отказала в продлении разрешения на проживание гражданке Украины, которая потеряла ногу во время теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом сообщает шведской издание Aftonbladet в четверг, 16 августа.
Отмечается, что в день теракта 38-летняя Ирина пришла в торговый центр Ahlens за покупками и попала под колеса грузовика, который въехал в пешеходов.
Женщина провела в больнице три недели. Ей сделали несколько операций, но врачи не смогли спасти правую ногу. В больнице Ирину посетил премьер Швеции Стефан Левен, пообещав, что все будет хорошо.
После этого украинка больше года жила в Стокгольме вместе с дочкой. У нее было временное разрешение на проживание, поскольку она была свидетелем по делу террориста Рахмата Акилова, который совершил наезд на пешеходов.
Но недавно Миграционная служба Швеция отказала Ирине в постоянном разрешении на проживание, аргументировав свое решение тем, что женщина не в состоянии позаботиться о себе, поэтому должна ехать домой за медицинской помощью и поддержкой друзей и родственников.
Миграционная служба считает, что Ирине нужна медицинская помощь и реабилитация доступные в Украине и решение о выдворении ее из страны не противоречит Европейской конвенции по правам человека.
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У Ирины и ее дочери есть две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию. Но она собирается обжаловать решение Миграционной службы.
В Швеции миграционная служба отказала в продлении разрешения на проживание гражданке Украины, которая потеряла ногу во время теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом сообщает шведской издание Aftonbladet в четверг, 16 августа.
Отмечается, что в день теракта 38-летняя Ирина пришла в торговый центр Ahlens за покупками и попала под колеса грузовика, который въехал в пешеходов.
Женщина провела в больнице три недели. Ей сделали несколько операций, но врачи не смогли спасти правую ногу. В больнице Ирину посетил премьер Швеции Стефан Левен, пообещав, что все будет хорошо.
После этого украинка больше года жила в Стокгольме вместе с дочкой. У нее было временное разрешение на проживание, поскольку она была свидетелем по делу террориста Рахмата Акилова, который совершил наезд на пешеходов.
Но недавно Миграционная служба Швеция отказала Ирине в постоянном разрешении на проживание, аргументировав свое решение тем, что женщина не в состоянии позаботиться о себе, поэтому должна ехать домой за медицинской помощью и поддержкой друзей и родственников.
Миграционная служба считает, что Ирине нужна медицинская помощь и реабилитация доступные в Украине и решение о выдворении ее из страны не противоречит Европейской конвенции по правам человека.
Читайте также: Венесуэла выдворяет американских дипломатов в ответ на санкции
У Ирины и ее дочери есть две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию. Но она собирается обжаловать решение Миграционной службы.
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