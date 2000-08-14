Раздел: Украина
В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
На армию требуют 112 миллиардов гривен в следующем году.
В следующем году на нужды оборонного сектора необходимо 112 млрд гривен, в то время как в прошлом году было выделено 86 млрд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В 2019 году Вооруженным силам Украины необходимо финансирование на уровне минимум 112 млрд грн. Об этом в интервью BBC News Украина сообщил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.
"Мы посчитали, что это должна быть сумма около 112 млрд грн. Это минимальная потребность для армии. А нам пока дают показатели на 82 млрд грн. Этого явно недостаточно, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии, я уже не говорю о наращивании возможностей", - сказал он.
По словам Муженко, в настоящее время наблюдается отток военных кадров, в том числе из-за проблем материального характера, что возымеет серьезные последствия для боеготовности ВСУ.
Глава Генштаба пояснил, что из-за увольнения в армию набирают новых контрактников, которых нужно подготовить, однако спустя определенный период они также увольняются.
"Наши исследования показывают, что базовым денежным обеспечением для военнослужащего должны быть 15 тыс. (грн). У нас сейчас 7 тыс., эта цифра должна вырасти минимум вдвое. Тогда это будет достойный уровень материальной компенсации за все те неудобства и то напряжение, которое они испытывают", - отметил он.
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Начальник Генштаба также указал, что на передовую эта ситуация не влияет, поскольку там денежные выплаты значительно больше.
В следующем году на нужды оборонного сектора необходимо 112 млрд гривен, в то время как в прошлом году было выделено 86 млрд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В 2019 году Вооруженным силам Украины необходимо финансирование на уровне минимум 112 млрд грн. Об этом в интервью BBC News Украина сообщил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.
"Мы посчитали, что это должна быть сумма около 112 млрд грн. Это минимальная потребность для армии. А нам пока дают показатели на 82 млрд грн. Этого явно недостаточно, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии, я уже не говорю о наращивании возможностей", - сказал он.
По словам Муженко, в настоящее время наблюдается отток военных кадров, в том числе из-за проблем материального характера, что возымеет серьезные последствия для боеготовности ВСУ.
Глава Генштаба пояснил, что из-за увольнения в армию набирают новых контрактников, которых нужно подготовить, однако спустя определенный период они также увольняются.
"Наши исследования показывают, что базовым денежным обеспечением для военнослужащего должны быть 15 тыс. (грн). У нас сейчас 7 тыс., эта цифра должна вырасти минимум вдвое. Тогда это будет достойный уровень материальной компенсации за все те неудобства и то напряжение, которое они испытывают", - отметил он.
Читайте также: Польша хочет увеличить расходы на армию
Начальник Генштаба также указал, что на передовую эта ситуация не влияет, поскольку там денежные выплаты значительно больше.
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