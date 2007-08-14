Раздел: Украина
Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
В течение суток зафиксировано 40 обстрелов.
Противник вел прицельный огонь из миномета калибром 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 40 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщает в субботу, 18 августа, пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Зафиксировано также применение миномета калибром 82-мм.
"В результате боевых действий двое украинских защитников получили легкие ранения", – говорится в сводке.
Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, сепаратисты обстреляли из минометов калибром 82-мм защитников Чермалыка.
В течение текущих суток четыре раза велся огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Крымское, Лебединский, Павлополь и Широкино. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
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По данным украинской разведки два сепаратиста уничтожены, один получил ранения.
Противник вел прицельный огонь из миномета калибром 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 40 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщает в субботу, 18 августа, пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Зафиксировано также применение миномета калибром 82-мм.
"В результате боевых действий двое украинских защитников получили легкие ранения", – говорится в сводке.
Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, сепаратисты обстреляли из минометов калибром 82-мм защитников Чермалыка.
В течение текущих суток четыре раза велся огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Крымское, Лебединский, Павлополь и Широкино. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Читайте также: Ситуация в зоне АТО: 35 обстрелов, двое раненых
По данным украинской разведки два сепаратиста уничтожены, один получил ранения.
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