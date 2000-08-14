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Раздел: Украина  
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Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду

Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в РадуСаакашвили также сообщил о сборе трех миллионов подписей за референдум в Украине.

Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его партия будет участвовать в парламентских выборах в Верховную Раду, которые пройдут 27 октября 2019 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Саакашвили также сообщил о сборе трех миллионов подписей за референдум в Украине, чтобы изменить конституционную систему. Он сообщил, что в Украине хочет ввести электронное голосование, которое позволит украинцам избавиться от влияния политического класса.

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"Даже если случится чудо, и выберут порядочного президента, то его заблокирует Рада, которую будут контролировать олигархи", - пояснил лидер Саакашвили.
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 Теги: Саакашвили, выборы

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Сегодня, 21:33 » Автор: Едгар Букмирза
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