Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду

Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду

Похожие новости по теме

Саакашвили потребовал возобновления его дела Политик считает, что закрытие его дела - доказательство того, что все улики против него были сфальсифицированы.

Саакашвили прокомментировал лишение его грузинского гражданства Саакашвили назвал политическим решение о лишении его гражданства Грузии.