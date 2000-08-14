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Раздел: Украина  
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Ситуация в ООС: погибли двое бойцов ВСУ

Ситуация в ООС: погибли двое бойцов ВСУЕще двое ранены.

В течение прошлых суток, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих 1988 и 1997 года рождения, еще двое бойцов получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"Утром и вечером 18 августа, во время боевых действий по обороне Украины, погибли двое наших военнослужащих из состава Объединенных сил, 1988 и 1997 г.н. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших защитников, а также их боевым товарищам. Вечная память! Кроме этого, в результате боевых действий вчера двое украинских защитников получили ранения разных степеней. Сейчас они получают квалифицированную врачебно-сестринскую помощь в военных мобильных госпиталях", - заявил Гуцуляк.

В целом в течение минувших суток российско-оккупационные войска 43 раза открывали огонь по оборонительным позициям защитников Украины. При этом враг выпустил более 40 мин калибров 120 и 82 мм.

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Применяя штатное пехотное вооружение подразделения Объединенных сил адекватно подавляли вражескую огневую активность.
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 Теги: ООС, ВСУ

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Сегодня, 13:36 » Автор: Анна Мартынова
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