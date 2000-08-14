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Раздел: Украина  
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В Украине назвали условие возобновления водоснабжения Крыма

В Украине назвали условие возобновления водоснабжения КрымаРоссия должна официально признать оккупацию полуострова для восстановления подачи воды в аннексированый Крым.

Москва ни разу официально не обращалась к Украине по вопросу водоснабжения. Заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газета.ua.

"Что касается подачи воды, то страна-агрессор Российская Федерация не обращалась к Украине по поводу водоснабжения .. Не просили. Официально - ни разу", - сказал он.

Чиновник отметил, что первым шагом для возможного рассмотрения вопроса восстановления подачи воды должно стать признание Россией факта оккупации полуострова.

"Какого черта мы должны с ними разговаривать? Если они признают, что это оккупированная территория, которая принадлежит Украине, то мы из гуманитарных соображений можем рассмотреть возможность подачи воды. Правда, надо будет посчитать, в какую сумму эта вода обойдется стране-оккупанту Российской Федерации", - рассказал Грымчак.

Кроме того, заместитель министра заявил, что на 70% территории Крыма сегодня засуха, там нет воды.

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"Почти каждый день появляются сообщения о том, что пересыхает река, водохранилище и тому подобное. Даже несмотря на то, что последние дни шли дожди, уровень воды в водохранилищах не поднимается, потому что испарение происходит быстрее. На сегодня Крым - это фактически зона экологического бедствия. Без сомнения, сельское хозяйство умирает. Есть проблема с поставками воды для людей. Есть много видео, на которых видно, что из крана течет что-то бурое, я уже молчу о том, что соленое", - добавил он.
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 Теги: Крым, Украина, Россия, водоснабжение

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Сегодня, 11:08 » Автор: Алена Шимко
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