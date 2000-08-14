» » Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
Раздел: Украина  
0

Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным

Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с ПутинымПутин и Меркель дали совместную пресс-конференци.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента Петра Порошенко о результатах переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, которые состоялись накануне в Германии.

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора, который состоялся в понедельник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Конктретные результаты переговоров Меркель и Путина на Банковой не приводят.

В то же время пресс-служба президента указывает, что он призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях.

"Мы с госпожой Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", – говорит также Порошенко.

Читайте также: Порошенко провел телефонный разговор с Меркель

Как сообщалось, перед началом переговоров, состоявшихся 18 августа, Путин и Меркель дали совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о темах, которые будут обсуждать - проблема урегулирования конфликта на Донбассе, вопрос введения туда миротворцев ООН, ситуация в Сирии, строительство газопровода "Северный поток-2 "и иранская ядерная программа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Меркель, Порошенко, Путин

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
     77
     0

Похожие новости по теме

Порошенко поговорил с Путиным о заключенных Порошенко поговорил с Путиным о заключенных

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Порошенко прогулялся с Меркель в парке: опубликованы фото Порошенко прогулялся с Меркель в парке: опубликованы фото

Появились фото прогулки Порошенко с Меркель.

Порошенко, Олланд и Меркель встретятся в Брюсселе Порошенко, Олланд и Меркель встретятся в Брюсселе

Завтра пройдет встреча Порошенко с Президентами Германии и Франции.

Порошенко пожаловался Меркель на боевиков Порошенко пожаловался Меркель на боевиков

На территории Донбасса представителей ОБСЕ обстреляли боевики.

"Нормандская четверка": Порошенко, Меркель и Олланд согласовали позиции перед встречей

Порошенко согласовал требования к России с Меркель и Олландом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх