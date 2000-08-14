Раздел: Украина
Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
Путин и Меркель дали совместную пресс-конференци.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента Петра Порошенко о результатах переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, которые состоялись накануне в Германии.
Об этом шла речь в ходе телефонного разговора, который состоялся в понедельник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Конктретные результаты переговоров Меркель и Путина на Банковой не приводят.
В то же время пресс-служба президента указывает, что он призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях.
"Мы с госпожой Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", – говорит также Порошенко.
Читайте также: Порошенко провел телефонный разговор с Меркель
Как сообщалось, перед началом переговоров, состоявшихся 18 августа, Путин и Меркель дали совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о темах, которые будут обсуждать - проблема урегулирования конфликта на Донбассе, вопрос введения туда миротворцев ООН, ситуация в Сирии, строительство газопровода "Северный поток-2 "и иранская ядерная программа.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента Петра Порошенко о результатах переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, которые состоялись накануне в Германии.
Об этом шла речь в ходе телефонного разговора, который состоялся в понедельник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Конктретные результаты переговоров Меркель и Путина на Банковой не приводят.
В то же время пресс-служба президента указывает, что он призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях.
"Мы с госпожой Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", – говорит также Порошенко.
Читайте также: Порошенко провел телефонный разговор с Меркель
Как сообщалось, перед началом переговоров, состоявшихся 18 августа, Путин и Меркель дали совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о темах, которые будут обсуждать - проблема урегулирования конфликта на Донбассе, вопрос введения туда миротворцев ООН, ситуация в Сирии, строительство газопровода "Северный поток-2 "и иранская ядерная программа.
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