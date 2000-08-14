Раздел: Украина
В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины
На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Хорватии.
В понедельник, 20 августа, в городе Сплит состоялось открытие почетного консульства Украины в Хорватии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, а также министр обороны Хорватии, главы МВД и МИД страны. С украинской стороны консульство открывали первая леди Украины Марина Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин.
"Спасибо всем за поддержку, я этого дня ждал два года, великий день для Украины и Хорватии. Слава Украине и Хорватии", - написал Пирич.
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Между тем, на фото можно заметить, что на табличке дипмиссии сделана ошибка: ее название на украинском написано как "Почетное консульство Украина в Хорватии". При этом на хорватском языке запись сделана без ошибок: здесь название нашего государства указано не в именительном, а в родительном падеже ("Украины").
В понедельник, 20 августа, в городе Сплит состоялось открытие почетного консульства Украины в Хорватии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, а также министр обороны Хорватии, главы МВД и МИД страны. С украинской стороны консульство открывали первая леди Украины Марина Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин.
"Спасибо всем за поддержку, я этого дня ждал два года, великий день для Украины и Хорватии. Слава Украине и Хорватии", - написал Пирич.
Читайте также: В Австралии открыли почетное консульство Украины
Между тем, на фото можно заметить, что на табличке дипмиссии сделана ошибка: ее название на украинском написано как "Почетное консульство Украина в Хорватии". При этом на хорватском языке запись сделана без ошибок: здесь название нашего государства указано не в именительном, а в родительном падеже ("Украины").
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