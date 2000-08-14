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Раздел: Украина  
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В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины

В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство УкраиныНа церемонии открытия присутствовали премьер-министр Хорватии.

В понедельник, 20 августа, в городе Сплит состоялось открытие почетного консульства Украины в Хорватии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, а также министр обороны Хорватии, главы МВД и МИД страны. С украинской стороны консульство открывали первая леди Украины Марина Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин.

"Спасибо всем за поддержку, я этого дня ждал два года, великий день для Украины и Хорватии. Слава Украине и Хорватии", - написал Пирич.

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Между тем, на фото можно заметить, что на табличке дипмиссии сделана ошибка: ее название на украинском написано как "Почетное консульство Украина в Хорватии". При этом на хорватском языке запись сделана без ошибок: здесь название нашего государства указано не в именительном, а в родительном падеже ("Украины").
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Хорватия, консульство Украины

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Сегодня, 21:40 » Автор: Едгар Букмирза
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