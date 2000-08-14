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В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины

В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины

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