Раздел: Украина
В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
В ближайшее время этот вопрос будет решен.
Представительство Петра Порошенка в Крыму выступает за открытие официальных пассажирских перевозок к административной границе аннексированного полуострова.
Об этом 20 августа во время пресс-конференции заявил первый заместитель постпреда президента в Крыму Изет Гданов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Наши граждане в Крыму обращают внимание на отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда, которые открыты. Хочу напомнить, их три: "Каланчак", "Чонгар", "Чаплинка", - сказал он.
По его словам, до сих пор там нет документов у людей и не решается вопрос о легальном сообщении.
Гданов объяснил, что вопрос перевозок находится в компетенции районной и областной государственных администраций, а также Госслужбы по безопасности на транспорте.
"Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - отметил он.
Также он заявил, что ликвидировать нелегальных перевозчиков можно будет после того, как появятся легальные.
Читайте также: Россия заблокировала границу с аннексированным Крымом
"Вопрос нелегальных перевозок, вопросы нелегального и полулегального бизнеса возле админчерты набирают обороты", – сказал постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин.
Представительство Петра Порошенка в Крыму выступает за открытие официальных пассажирских перевозок к административной границе аннексированного полуострова.
Об этом 20 августа во время пресс-конференции заявил первый заместитель постпреда президента в Крыму Изет Гданов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Наши граждане в Крыму обращают внимание на отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда, которые открыты. Хочу напомнить, их три: "Каланчак", "Чонгар", "Чаплинка", - сказал он.
По его словам, до сих пор там нет документов у людей и не решается вопрос о легальном сообщении.
Гданов объяснил, что вопрос перевозок находится в компетенции районной и областной государственных администраций, а также Госслужбы по безопасности на транспорте.
"Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - отметил он.
Также он заявил, что ликвидировать нелегальных перевозчиков можно будет после того, как появятся легальные.
Читайте также: Россия заблокировала границу с аннексированным Крымом
"Вопрос нелегальных перевозок, вопросы нелегального и полулегального бизнеса возле админчерты набирают обороты", – сказал постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
171
0
Также советуем посмотреть
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
- Эти фотки заставят улыбнуться даже пессимистов
- Проблемы современных людей в прикольных комиксах
- В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины
- Потешные собаки, которые не годятся для охраны дома
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
- Максимум позитива: отличные анекдоты на вечер понедельника
- В Сети посмеялись над постановочной встречей Путина с подростками
- Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
- Коли народ стає розумним
- Реакция собаки на запись своего "выступления" насмешила YouTube
- «Утечка мозгов»: Жириновский придумал «способ» остановить трудовую миграцию
- КМДА відхилила проект сучасної розв'язки на Шулявці
- Битва за Арктику и киберпространство
- В "ДНР" и "ЛНР" решили отложить выборы - СМИ
- Забавные гонки: в Берлине выбирали самого быстрого мопса
- Путин понял, что сидит на пороховой бочке
- Забавная реакция котов на отражение в зеркале
- Считанные дни остаются до Дня независимости
- Сеть в восторге от упитанного кота, обожающего стоять на задних лапах
- В Сети высмеяли свадебный подарок Путина главе МИД Австрии
- Судьба русского триллиона
- Пассажирское сообщение уничтожает Кремль
- В Украине стартовало производство артснарядов для ВСУ
- «Князь, где вы шлялись»: в Сети высмеяли российский лайнер, «заблудившийся» в
- Могучей агонии у великой державы не вышло
- Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Оставьте свой комментарий