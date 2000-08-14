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Раздел: Украина  
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В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом

В ближайшее время этот вопрос будет решен.

Представительство Петра Порошенка в Крыму выступает за открытие официальных пассажирских перевозок к административной границе аннексированного полуострова.

Об этом 20 августа во время пресс-конференции заявил первый заместитель постпреда президента в Крыму Изет Гданов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Наши граждане в Крыму обращают внимание на отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда, которые открыты. Хочу напомнить, их три: "Каланчак", "Чонгар", "Чаплинка", - сказал он.

По его словам, до сих пор там нет документов у людей и не решается вопрос о легальном сообщении.

Гданов объяснил, что вопрос перевозок находится в компетенции районной и областной государственных администраций, а также Госслужбы по безопасности на транспорте.

"Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - отметил он.

Также он заявил, что ликвидировать нелегальных перевозчиков можно будет после того, как появятся легальные.

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"Вопрос нелегальных перевозок, вопросы нелегального и полулегального бизнеса возле админчерты набирают обороты", – сказал постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин.
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 Теги: Украина, Крым

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Сегодня, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
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