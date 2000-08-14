» » В Украине нашли место для создания пантеона героев
Раздел: Украина  
0

В Украине нашли место для создания пантеона героев

В Украине нашли место для создания пантеона героевНеобходимость в Аллее героев появилась в 2017 году.

В Киеве окончательно утвердили, что Аллея почетных перезахоронений выдающихся украинцев будет создана на Лукьяновском кладбище (Государственном историко-мемориальном Лукьяновском заповеднике).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Обустроить национальный пантеон украинских героев планируется в течение 2018−2020 годов. До конца года будет разработан проект мемориального комплекса, а в следующем году можно будет приступить непосредственно к выполнению работ.

Необходимость в Аллее героев появилась в 2017 году, когда состоялось перезахоронение в Украине поэта Александра Олеся. Выдающегося поэта похоронили в 1944 году в Чехии, но в 2017 году возникла неприятная ситуация с неуплатой ренты за могилу в Праге. В итоге останки Олеся были эксгумированы и перепохоронены в Киеве.

Читайте также: В Украине хотят ужесточить наказание для «героев парковки»

Теперь решено, что на Лукьяновском кладбище появится пантеон героев, куда будут переноситься в том числе и могилы украинцев, волею судьбы оказавшихся за границей и там похороненных. В качестве альтернативного решения изучалась возможность создать такую аллею на Байковом кладбище, но там идея оказалась нереализуемой из-за отсутствия свободной территории.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, алея

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
     22
     0

Похожие новости по теме

В Киеве почтили память Героев Небесной сотни В Киеве почтили память Героев Небесной сотни

В столице прошел молебен.

В Украине почтут память героев Крут В Украине почтут память героев Крут

День памяти Героев Крут в 2018 году начнут отмечать в 28 января и продолжат 29 января.

Националисты планируют провести в Киеве Националисты планируют провести в Киеве "Марш Славы Героев"

Марш пройдет 14 октября.

В Украине хотят ужесточить наказание для «героев парковки» В Украине хотят ужесточить наказание для «героев парковки»

Штраф за парковку на местах для инвалидов может вырасти до 1 тыс. гривен.

В Днепропетровске предали земле тела 136 безымянных героев В Днепропетровске предали земле тела 136 безымянных героев

В Днепропетровске похоронили героев, погибших в зоне АТО.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх