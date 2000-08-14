Раздел: Украина
В Украине нашли место для создания пантеона героев
Необходимость в Аллее героев появилась в 2017 году.
В Киеве окончательно утвердили, что Аллея почетных перезахоронений выдающихся украинцев будет создана на Лукьяновском кладбище (Государственном историко-мемориальном Лукьяновском заповеднике).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Обустроить национальный пантеон украинских героев планируется в течение 2018−2020 годов. До конца года будет разработан проект мемориального комплекса, а в следующем году можно будет приступить непосредственно к выполнению работ.
Необходимость в Аллее героев появилась в 2017 году, когда состоялось перезахоронение в Украине поэта Александра Олеся. Выдающегося поэта похоронили в 1944 году в Чехии, но в 2017 году возникла неприятная ситуация с неуплатой ренты за могилу в Праге. В итоге останки Олеся были эксгумированы и перепохоронены в Киеве.
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Теперь решено, что на Лукьяновском кладбище появится пантеон героев, куда будут переноситься в том числе и могилы украинцев, волею судьбы оказавшихся за границей и там похороненных. В качестве альтернативного решения изучалась возможность создать такую аллею на Байковом кладбище, но там идея оказалась нереализуемой из-за отсутствия свободной территории.
В Киеве окончательно утвердили, что Аллея почетных перезахоронений выдающихся украинцев будет создана на Лукьяновском кладбище (Государственном историко-мемориальном Лукьяновском заповеднике).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Обустроить национальный пантеон украинских героев планируется в течение 2018−2020 годов. До конца года будет разработан проект мемориального комплекса, а в следующем году можно будет приступить непосредственно к выполнению работ.
Необходимость в Аллее героев появилась в 2017 году, когда состоялось перезахоронение в Украине поэта Александра Олеся. Выдающегося поэта похоронили в 1944 году в Чехии, но в 2017 году возникла неприятная ситуация с неуплатой ренты за могилу в Праге. В итоге останки Олеся были эксгумированы и перепохоронены в Киеве.
Читайте также: В Украине хотят ужесточить наказание для «героев парковки»
Теперь решено, что на Лукьяновском кладбище появится пантеон героев, куда будут переноситься в том числе и могилы украинцев, волею судьбы оказавшихся за границей и там похороненных. В качестве альтернативного решения изучалась возможность создать такую аллею на Байковом кладбище, но там идея оказалась нереализуемой из-за отсутствия свободной территории.
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