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Раздел: Украина  
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В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей

В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границейПоловина из 30 подозреваемых находятся в России.

В международный розыск объявлен 21 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Около 30 человек, которых Антикоррупционное бюро считает причастными к организации коррупционных схем, скрываются за рубежом. Об этом во вторник, 21 августа, сообщает пресс-служба НАБУ по результатам отчета за полгода.

По данным следствия, половина из них находится на территории России.

По состоянию на 30 июня детективы НАБУ объявили в международный розыск 21 человека. В отношении 16 из них направили запросы в другие государства.

"Весной этого года в компетентные органы Германии направлен запрос о выдаче главы правления ЧАО ХК Энергосеть, задержанного в этой стране в апреле 2018 года. По версии следствия, этот человек является организатором коррупционной схемы, через которую государству нанесен ущерб на сумму свыше 346 млн грн", - уточнили в НАБУ.

По данным Бюро, значительную часть коррупционных схем реализуют с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.

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"По убеждению детективов, украинские коррупционеры выбирают места "прописки" незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, усложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности. Ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляется в 1,84 млрд грн, 22,07 млн долл. США, 12,03 млн евро", - говорится в сообщении.
В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей
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 Теги: НАБУ, коррупционеры

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Сегодня, 16:15 » Автор: Алена Шимко
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