Раздел: Украина
Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ
Борис Герман пошел на сделку со следствием.
Борис Герман согласился сотрудничать со следствием и пошел на сделку. Условия сделки пока не разглашаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Бизнесмен Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, признал свою вину. Об этом во вторник, 21 августа сообщает Цензор.Нет со ссылкой на сразу несколько источников.
Кроме того, Герман он согласился пойти на сделку со следствием.
Однако, условия соглашения не раскрываются.
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В свою очередь адвокат подозреваемого Евгений Солодко отказался комментировать эту информацию, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Борис Герман согласился сотрудничать со следствием и пошел на сделку. Условия сделки пока не разглашаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Бизнесмен Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, признал свою вину. Об этом во вторник, 21 августа сообщает Цензор.Нет со ссылкой на сразу несколько источников.
Кроме того, Герман он согласился пойти на сделку со следствием.
Однако, условия соглашения не раскрываются.
Читайте также: Бабченко опубликовал «ориентировку ФСБ» на свое убийство
В свою очередь адвокат подозреваемого Евгений Солодко отказался комментировать эту информацию, ссылаясь на подписку о неразглашении.
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