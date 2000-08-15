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Раздел: Украина  
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Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ

Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИБорис Герман пошел на сделку со следствием.

Борис Герман согласился сотрудничать со следствием и пошел на сделку. Условия сделки пока не разглашаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Бизнесмен Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, признал свою вину. Об этом во вторник, 21 августа сообщает Цензор.Нет со ссылкой на сразу несколько источников.

Кроме того, Герман он согласился пойти на сделку со следствием.

Однако, условия соглашения не раскрываются.

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В свою очередь адвокат подозреваемого Евгений Солодко отказался комментировать эту информацию, ссылаясь на подписку о неразглашении.
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 Теги: Бабченко, убийство, признание

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Сегодня, 17:54 » Автор: Алена Шимко
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