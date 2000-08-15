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Раздел: Украина  
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РФ заблокировала доступ в украинские порты Азовского моря

РФ заблокировала доступ в украинские порты Азовского моряДоступ закрыт уже давно, и ситуация не проясняется.

Россия не прекращает блокаду Азовского моря, в украинские порты полностью перекрыт доступ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Это продолжается на протяжении недели, корабли не пропускают через Керченский пролив - рассказал Андрей Клименко (представитель фонда "Майдан иностранных дел"). РФ продолжает ухудшать ситуацию и действует против интересов Украины.

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С 14.08.2018 по 21.08.2018 год российские власти не выпустили из Черного моря ни один корабль в порты страны, из-за чего они пустуют - подчеркнул эксперт.
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 Теги: РФ, море, порты

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Сегодня, 21:07 » Автор: Едгар Букмирза
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