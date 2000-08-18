В Киеве совершено нападение на кредитное учреждение

Похожие новости по теме

В Киеве произошёл несчастный случай, в котором пострадала 12-летняя девочка. Проходя вместе со своей мамой по улице они заметили, что на тротуаре утечка воды и идёт пар, поэтому стали обходить по газону, но в какой-то момент грунт сунулся и девочка упала в яму, где была горячая вода. Школьница получила частичные не смертельные