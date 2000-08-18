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Раздел: Украина  
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В Киеве совершено нападение на кредитное учреждение

В Киеве совершено нападение на кредитное учреждениеИнцидент произошел около 15:30.

«Киев оперативный» сообщает, что в столице на улице Старовокзальной было совершено разбойное нападение на кредитное учреждение «Моя готівочка».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Неизвестный зашел в заведение и под угрозой ножа забрал у сотрудницы 1100 гривен. Приметы подозреваемого: мужчина до 30 лет, рост около 190 сантиметров, худощавое телосложение. Был одет в черную футболку, серые штаны, на голове была кепка.

Правоохранители просят всех, кто владеет информацией об инциденте, сообщить на линию «102».

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Ранее сообщалось, что в Киеве без вести пропала 16-летняя девочка.
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 Теги: Киев, ограбление

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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