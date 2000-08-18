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Раздел: Украина  
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Сводка ООС: 24 обстрела, двое раненых

Сводка ООС: 24 обстрела, двое раненыхСепаратисты четыре раза применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил были ранены двое украинских военных. Об этом в среду, 22 августа, сообщает штаб ООС в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Всего сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям военных, в том числе четыре раза из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Они вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - и из вооружения БМП.

"Обстрелы осуществлялись по защитникам населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцево, Железное, Авдеевка, Новомихайловка, Пески, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино. Применяя тяжелое вооружение, противник обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции украинских войск вблизи Железного и Гнутово, а из минометов калибра 82 мм - защитников Авдеевки и Чермалыка", - говорится в сообщении.

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В течение ночи 22 августа сепаратисты четыре раза открывали огонь по позициям ООС в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Водяное. При этом тяжелое вооружение не применялось.
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 Теги: Донбасс, ООС

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Сегодня, 09:06 » Автор: Алена Шимко
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