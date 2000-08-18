Сводка ООС: 24 обстрела, двое раненых

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По данным разведки, за вчерашние сутки два оккупанта были уничтожены, трое - получили ранения.

В штабе ООС заявили, что контролируют ситуацию.

Сепаратисты 30 раз открывали огонь по позициям войск ООС, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.