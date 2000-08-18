Раздел: Украина
Скандальное решение: переселенцам в Украине запретили голосовать
Это серьезная дискриминация.
Верховный суд постановил, что внутренне перемещенные лица не имеют права голосовать на местных выборах, говорится в сообщении пресс-службы суда.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Право участия в местных выборах есть только у тех граждан Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрацию постоянного места жительства на территории соответствующего села, поселка, города.
Такое заявление суд сделал после рассмотрения кассационной жалобы, в которой истец-переселенец просил признать незаконным решение держателя Госреестра избирателей об отказе в удовлетворении заявления об изменении избирательного адреса в реестре и просил обязать ответчика внести такие данные согласно сведениям о местонахождении истца как ВПЛ.
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Отмечается, что истец обратился к ответчику с заявлением о включении его в список избирателей на местных выборах и получил отказ, обоснованный тем, что истцом не представлены документы, подтверждающие его принадлежность к местной территориальной общине, а справка о регистрации ВПЛ вообще не была учтена при рассмотрении данного заявления.
Верховный суд согласился с позицией держателя Госреестра избирателей на тех основаниях, что право голоса на выборах депутатов городского совета, выборах городского головы имеют граждане Украины, относящиеся к соответствующей территориальной общине и проживающие в пределах соответствующего избирательного округа.
Избирательный адрес избирателя определяется по зарегистрированному месту жительства и адресу проживания избирателя в соответствии с законом "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".
В то же время место прописки не должно быть временным.
Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 5 закона ("Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц"), справка о постановке на учет ВПЛ удостоверяет его местожительство только на определенный период, то есть это не постоянное, а временное проживание на соответствующей территории. Суд решил, что такая регистрация не может служить основанием для получения права участия на местных выборах на этой территории.
Верховный суд постановил, что внутренне перемещенные лица не имеют права голосовать на местных выборах, говорится в сообщении пресс-службы суда.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Право участия в местных выборах есть только у тех граждан Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрацию постоянного места жительства на территории соответствующего села, поселка, города.
Такое заявление суд сделал после рассмотрения кассационной жалобы, в которой истец-переселенец просил признать незаконным решение держателя Госреестра избирателей об отказе в удовлетворении заявления об изменении избирательного адреса в реестре и просил обязать ответчика внести такие данные согласно сведениям о местонахождении истца как ВПЛ.
Читайте также: В Украине запретили известный лекарственный препарат
Отмечается, что истец обратился к ответчику с заявлением о включении его в список избирателей на местных выборах и получил отказ, обоснованный тем, что истцом не представлены документы, подтверждающие его принадлежность к местной территориальной общине, а справка о регистрации ВПЛ вообще не была учтена при рассмотрении данного заявления.
Верховный суд согласился с позицией держателя Госреестра избирателей на тех основаниях, что право голоса на выборах депутатов городского совета, выборах городского головы имеют граждане Украины, относящиеся к соответствующей территориальной общине и проживающие в пределах соответствующего избирательного округа.
Избирательный адрес избирателя определяется по зарегистрированному месту жительства и адресу проживания избирателя в соответствии с законом "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".
В то же время место прописки не должно быть временным.
Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 5 закона ("Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц"), справка о постановке на учет ВПЛ удостоверяет его местожительство только на определенный период, то есть это не постоянное, а временное проживание на соответствующей территории. Суд решил, что такая регистрация не может служить основанием для получения права участия на местных выборах на этой территории.
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