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Раздел: Украина  
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Скандальное решение: переселенцам в Украине запретили голосовать

Скандальное решение: переселенцам в Украине запретили голосоватьЭто серьезная дискриминация.

Верховный суд постановил, что внутренне перемещенные лица не имеют права голосовать на местных выборах, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.

Право участия в местных выборах есть только у тех граждан Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрацию постоянного места жительства на территории соответствующего села, поселка, города.

Такое заявление суд сделал после рассмотрения кассационной жалобы, в которой истец-переселенец просил признать незаконным решение держателя Госреестра избирателей об отказе в удовлетворении заявления об изменении избирательного адреса в реестре и просил обязать ответчика внести такие данные согласно сведениям о местонахождении истца как ВПЛ.

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Отмечается, что истец обратился к ответчику с заявлением о включении его в список избирателей на местных выборах и получил отказ, обоснованный тем, что истцом не представлены документы, подтверждающие его принадлежность к местной территориальной общине, а справка о регистрации ВПЛ вообще не была учтена при рассмотрении данного заявления.

Верховный суд согласился с позицией держателя Госреестра избирателей на тех основаниях, что право голоса на выборах депутатов городского совета, выборах городского головы имеют граждане Украины, относящиеся к соответствующей территориальной общине и проживающие в пределах соответствующего избирательного округа.

Избирательный адрес избирателя определяется по зарегистрированному месту жительства и адресу проживания избирателя в соответствии с законом "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

В то же время место прописки не должно быть временным.

Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 5 закона ("Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц"), справка о постановке на учет ВПЛ удостоверяет его местожительство только на определенный период, то есть это не постоянное, а временное проживание на соответствующей территории. Суд решил, что такая регистрация не может служить основанием для получения права участия на местных выборах на этой территории.
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 Теги: переселенцы, дискриминация, выборы

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Сегодня, 20:10 » Автор: Едгар Букмирза
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