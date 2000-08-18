Раздел: Украина
Россия меняет тактику действий, - глава СБУ
Россия готовится действовать долго.
Россия меняет тактику своих действий в Украине.
Об этом 22 августа на брифинге в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
"У нас есть информация об изменении Россией тактики от точечных акций до работы "вдолгую".
То есть будут определенные структуры – я сейчас их не буду называть: общественно-политические, разные центры исследовательские, – которые будут продвигать определенные идеи, которые будут работать в интересах России, чтобы усилить ее влияние и привести к власти лояльных к России людей", – сказал он.
По словам главы СБУ, таких лиц спецслужба держит в поле зрения.
Читайте также: ЦРУ: Россия использует в Сирии тактику "выжженной земли"
"Мы смотрим, каким образом они финансируются... изучаем и контролируем процессы, связанные с организацией именно экстремистских и других акций с целью обвинить в этом украинскую власть – в бездеятельности или других вещах. Ведется активная оперативно-разыскная работа в этом направлении", – отметил Грицак.
Россия меняет тактику своих действий в Украине.
Об этом 22 августа на брифинге в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
"У нас есть информация об изменении Россией тактики от точечных акций до работы "вдолгую".
То есть будут определенные структуры – я сейчас их не буду называть: общественно-политические, разные центры исследовательские, – которые будут продвигать определенные идеи, которые будут работать в интересах России, чтобы усилить ее влияние и привести к власти лояльных к России людей", – сказал он.
По словам главы СБУ, таких лиц спецслужба держит в поле зрения.
Читайте также: ЦРУ: Россия использует в Сирии тактику "выжженной земли"
"Мы смотрим, каким образом они финансируются... изучаем и контролируем процессы, связанные с организацией именно экстремистских и других акций с целью обвинить в этом украинскую власть – в бездеятельности или других вещах. Ведется активная оперативно-разыскная работа в этом направлении", – отметил Грицак.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
146
0
Также советуем посмотреть
- Казусы, на которые способны лишь «усердные» коммунальщики
- Россия меняет тактику действий, - глава СБУ
- Комиксы от этой художницы наверняка оценят все девушки
- Скандальное решение: переселенцам в Украине запретили голосовать
- Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
- Посольство Украины требует от Британии наказать пропагандиста Филипса
- Пять минут позитива: свежая подборка уморительных твитов
- Американский сторонник «Л/ДНР» насмешил критикой политики Путина
- Упитанный политик развеселил мир нелепым ударом по мячу
- "Мимишность" зашкаливает: бездомный пес научился покупать сосиски
- О неодолимом желании увидеть себя в эфире
- Геймер упал в канализацию, получил перелом, однако не перестал играть
- Вселенский патриарх отложил рассмотрение вопроса автокефалии Украинской церкви
- Сеть насмешили медали Путина за Крымский мост
- «Нормандский формат» не поможет
- Мечта сбылась: американка подстроила арест матери на ее 93-й день рождения
- На Донбассе подорвали четыре БМП боевиков
- До свидания, Роттердам+
- Или крестик, или трусы
- Салют из мороженого: жители Минска «сражались» за бесплатные сладости
- Инвестируй в США, спасай Украину
- На украинских курортах отели заполнены на 100%
- В чем главная разница между Россией и Украиной
- Реакция собаки на необычную игрушку повеселила YouTube
- Деякі уявлення про позитив
- Фанера и гвозди: Сеть потешается над новым российским роботом
- 27 лет независимости: приключения гривны
- Украинская киберполиция нашла почти 30 украденных в Италии мотоциклов
- В Сети высмеяли уровень звезд, выступающих в "Л/ДНР"
- О смертности на дорогах Украины
Оставьте свой комментарий