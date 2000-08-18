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Раздел: Украина  
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Россия меняет тактику действий, - глава СБУ

Россия меняет тактику действий, - глава СБУРоссия готовится действовать долго.

Россия меняет тактику своих действий в Украине.

Об этом 22 августа на брифинге в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.

"У нас есть информация об изменении Россией тактики от точечных акций до работы "вдолгую".

То есть будут определенные структуры – я сейчас их не буду называть: общественно-политические, разные центры исследовательские, – которые будут продвигать определенные идеи, которые будут работать в интересах России, чтобы усилить ее влияние и привести к власти лояльных к России людей", – сказал он.

По словам главы СБУ, таких лиц спецслужба держит в поле зрения.

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"Мы смотрим, каким образом они финансируются... изучаем и контролируем процессы, связанные с организацией именно экстремистских и других акций с целью обвинить в этом украинскую власть – в бездеятельности или других вещах. Ведется активная оперативно-разыскная работа в этом направлении", – отметил Грицак.
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 Теги: Грицак, СБУ, Россия

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Сегодня, 21:22 » Автор: Едгар Букмирза
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