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Раздел: Украина  
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На Донбассе прошел пятичасовой бой, четверо погибших

На Донбассе прошел пятичасовой бой, четверо погибшихВследствие боевого столкновения в четверг погибли четверо украинских военнослужащих, еще семеро получили ранения различной степени.

Кроме того, в результате вражеского обстрела погиб еще один военный, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинская правда.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, около 06.00 под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе н.п. Крымское и предпринял попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы. Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита.

Гуцуляк уточнил, что бой длился 5 часов.

"Во время боя российско-оккупационные войска совершили более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 - калибра 82 мм. Вели активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов", - сказал он.

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Украинские защитники применяли вооружение БМП и гранатометы.
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 Теги: Донбасс, ООС, бой, жертвы

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Сегодня, 16:33 » Автор: Алена Шимко
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