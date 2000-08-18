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Раздел: Украина  
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Порошенко назвал главную угрозу для ВСУ

Порошенко назвал главную угрозу для ВСУУкраина должна быть готова к любым действиям со стороны агрессора.

Источником угрозы для Украины является вторая в мире армия страны-агрессора. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, посещая выставку техники в Киеве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsline.

По словам главы государства, Украина должна быть готова к любым действиям армии страны-агрессора и искать ответ на ее действия.

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"Источником угрозы для Украины является вторая в мире, по количеству и возможности боевого применения, армия страны-агрессора. И мы должны быть готовы к любым сценариям и искать действенные асимметричные ответы", - заявил Порошенко.
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 Теги: Порошенко, ВСУ, армия

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Сегодня, 18:14 » Автор: Едгар Букмирза
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