Раздел: Украина
Россия и США приняли важное решение о продолжении сотрудничества
Диалог должен продолжаться.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе переговоров с помощником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном в Женеве договорились продолжить диалог по вопросу Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Сообщается, что по итогам встречи Болтон заявил, что они обсудили все аспекты двусторонних отношений между странами, включая вопросы контроля над вооружениями. Он отметил, что между Россией и США сохраняются разногласия, однако на переговорах с Патрушевым был достигнут прогресс.
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В свою очередь Патрушев рассказал, что встреча с Болтоном прошла конструктивно. Он отметил, что в рамках переговоров были затронуты темы Сирии, Ирана, Афганистана и Украины, в частности по вопросу Украины была достигнута договоренность продолжать диалог.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе переговоров с помощником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном в Женеве договорились продолжить диалог по вопросу Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Сообщается, что по итогам встречи Болтон заявил, что они обсудили все аспекты двусторонних отношений между странами, включая вопросы контроля над вооружениями. Он отметил, что между Россией и США сохраняются разногласия, однако на переговорах с Патрушевым был достигнут прогресс.
Читайте также: В суде приняли важное решение по делу Савченко
В свою очередь Патрушев рассказал, что встреча с Болтоном прошла конструктивно. Он отметил, что в рамках переговоров были затронуты темы Сирии, Ирана, Афганистана и Украины, в частности по вопросу Украины была достигнута договоренность продолжать диалог.
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