Раздел: Украина
Ужасное состояние: Сенцов написал новое письмо из колонии
Такие вещи невероятно тяжело читать.
Политзаключенный режиссер Олег Сенцов, который уже 102 дня голодает в российской колонии, написал новое письмо из мест заключения. Письмо датировано 14 августа и распространено активисткой движения «РосУзник» Яной Гончаровой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.
По словам Сенцова, письма с поздравлениями ко дню рождения он получил с сильной задержкой, но тем не менее благодарен всем неравнодушным. «Спасибо за теплые слова и пожелания. Постараюсь вас всех не подвести, не сдаться и не умереть. Правда, наверное, из этих трех желаний выполнить получится только максимум два», - говорится в письме.
Политзаключенный поблагодарил людей, которые помнят не только о нем, но и о других политзаключенных. «Желаю в ответ всем удачи и счастья в этой жизни и во всех последующих», - подытожил Сенцов.
Читайте также: Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
Напомним, Сенцов, незаконно приговоренный российским судом к 20 годам колонии строгого режима, 14 мая начал голодовку.
Политзаключенный режиссер Олег Сенцов, который уже 102 дня голодает в российской колонии, написал новое письмо из мест заключения. Письмо датировано 14 августа и распространено активисткой движения «РосУзник» Яной Гончаровой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.
По словам Сенцова, письма с поздравлениями ко дню рождения он получил с сильной задержкой, но тем не менее благодарен всем неравнодушным. «Спасибо за теплые слова и пожелания. Постараюсь вас всех не подвести, не сдаться и не умереть. Правда, наверное, из этих трех желаний выполнить получится только максимум два», - говорится в письме.
Политзаключенный поблагодарил людей, которые помнят не только о нем, но и о других политзаключенных. «Желаю в ответ всем удачи и счастья в этой жизни и во всех последующих», - подытожил Сенцов.
Читайте также: Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
Напомним, Сенцов, незаконно приговоренный российским судом к 20 годам колонии строгого режима, 14 мая начал голодовку.
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