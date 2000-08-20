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Раздел: Украина  
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Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику

Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитникуУдот утверждает, что у него забрали документы.

Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику, члену Совета движения по защите прав избирателей "Голос" Роману Удоту.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Судя по документу, который Удот опубликовал на странице, ему отказали в связи с тем, что он не смог подтвердить цель своего приезда в Украину.

"Мне отказали во въезде, потому что я не назвал цель своего визита. Хотя она была 100% туристическая: встречи с друзьями, не знаю, как это назвать. Билет обратный у меня был", - сказал правозащитник в видео, снятом в аэропорту.

"В России меня постоянно ловит ФСБ и шмонает на границе. Оказалось, что СБУ недалеко ушло в этом вопросе. У меня был план: я прилетел в Киев, хотел побывать на Крещатике, позвонить друзьям, сегодня встретиться, вечером улететь дальше по своим делам. В 19:35 у меня вечером был самолет", - отметил он.

Удот также утверждает, что у него забрали документы и попросили оставить багаж в неохраняемом помещении.

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Позже он добавил, что "не отставал от погранца, пока не воссоединился с багажом". "Паспорт вернут только при вылете", - написал Удот.
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 Теги: Удот, документы, российский правозащитник

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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