Раздел: Украина
Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
Удот утверждает, что у него забрали документы.
Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику, члену Совета движения по защите прав избирателей "Голос" Роману Удоту.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Судя по документу, который Удот опубликовал на странице, ему отказали в связи с тем, что он не смог подтвердить цель своего приезда в Украину.
"Мне отказали во въезде, потому что я не назвал цель своего визита. Хотя она была 100% туристическая: встречи с друзьями, не знаю, как это назвать. Билет обратный у меня был", - сказал правозащитник в видео, снятом в аэропорту.
"В России меня постоянно ловит ФСБ и шмонает на границе. Оказалось, что СБУ недалеко ушло в этом вопросе. У меня был план: я прилетел в Киев, хотел побывать на Крещатике, позвонить друзьям, сегодня встретиться, вечером улететь дальше по своим делам. В 19:35 у меня вечером был самолет", - отметил он.
Удот также утверждает, что у него забрали документы и попросили оставить багаж в неохраняемом помещении.
Читайте также: Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
Позже он добавил, что "не отставал от погранца, пока не воссоединился с багажом". "Паспорт вернут только при вылете", - написал Удот.
Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику, члену Совета движения по защите прав избирателей "Голос" Роману Удоту.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Судя по документу, который Удот опубликовал на странице, ему отказали в связи с тем, что он не смог подтвердить цель своего приезда в Украину.
"Мне отказали во въезде, потому что я не назвал цель своего визита. Хотя она была 100% туристическая: встречи с друзьями, не знаю, как это назвать. Билет обратный у меня был", - сказал правозащитник в видео, снятом в аэропорту.
"В России меня постоянно ловит ФСБ и шмонает на границе. Оказалось, что СБУ недалеко ушло в этом вопросе. У меня был план: я прилетел в Киев, хотел побывать на Крещатике, позвонить друзьям, сегодня встретиться, вечером улететь дальше по своим делам. В 19:35 у меня вечером был самолет", - отметил он.
Удот также утверждает, что у него забрали документы и попросили оставить багаж в неохраняемом помещении.
Читайте также: Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
Позже он добавил, что "не отставал от погранца, пока не воссоединился с багажом". "Паспорт вернут только при вылете", - написал Удот.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
303
0
Также советуем посмотреть
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
Оставьте свой комментарий