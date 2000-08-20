Раздел: Украина
Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий
Порошенко обратил внимание на существенные различия в уровне жизни.
Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что территориальная целостность страны будет восстановлена и оккупированные Россией территории вернутся под украинский суверенитет, сообщает пресс-служба главы государства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Мы вернем оккупированные земли Украины ... Я хотел бы… обратиться к украинцам, которые сейчас находятся под российской оккупацией на оккупированной территории Донбасса: верьте, украинский флаг, украинский герб, власть украинского государства точно вернутся. Вернутся на каждый клочок украинской земли", - заявил президент в ходе рабочего визита в Авдеевку Донецкой области в воскресенье, 26 августа.
Порошенко обратил внимание на существенные различия в уровне жизни в ОРДЛО и на территории, которую контролирует законное правительство. Сравнение оказалось не в пользу оккупированных территорий.
"Что мы видим сейчас? Авдеевский коксохим набирает новых людей: инженерно-технических работников, рабочих. Создаются рабочие места на украинском производстве… А посмотрите, что происходит за линией столкновения: тотальная безработица, средняя заработная плата шахтера 12 тысяч рублей - это около 5 тысяч гривень. Шахты закрыты, безопасность на нулевом уровне ... Уровень жизни дает возможность четко разобраться в ответственности тех, кто повелся на посулы и дешевые обещания российских оккупантов", - констатировал президент.
Как сообщалось, 20 мая к населению украинского Донбасса по обе стороны линии разграничения обратился командующий Объединенных сил Сергей Наев. Он сообщил, что в связи с обострением ситуации фронте были приняты меры и отданы распоряжения, направленные на улучшение ситуации с безопасностью и предотвращение жертв среди мирного населения.
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"Украинские воины никогда не использовали мирное население как живой щит и никогда не рассматривали мирное население как объект атаки", - подчеркнул генерал Наев.
Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что территориальная целостность страны будет восстановлена и оккупированные Россией территории вернутся под украинский суверенитет, сообщает пресс-служба главы государства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Мы вернем оккупированные земли Украины ... Я хотел бы… обратиться к украинцам, которые сейчас находятся под российской оккупацией на оккупированной территории Донбасса: верьте, украинский флаг, украинский герб, власть украинского государства точно вернутся. Вернутся на каждый клочок украинской земли", - заявил президент в ходе рабочего визита в Авдеевку Донецкой области в воскресенье, 26 августа.
Порошенко обратил внимание на существенные различия в уровне жизни в ОРДЛО и на территории, которую контролирует законное правительство. Сравнение оказалось не в пользу оккупированных территорий.
"Что мы видим сейчас? Авдеевский коксохим набирает новых людей: инженерно-технических работников, рабочих. Создаются рабочие места на украинском производстве… А посмотрите, что происходит за линией столкновения: тотальная безработица, средняя заработная плата шахтера 12 тысяч рублей - это около 5 тысяч гривень. Шахты закрыты, безопасность на нулевом уровне ... Уровень жизни дает возможность четко разобраться в ответственности тех, кто повелся на посулы и дешевые обещания российских оккупантов", - констатировал президент.
Как сообщалось, 20 мая к населению украинского Донбасса по обе стороны линии разграничения обратился командующий Объединенных сил Сергей Наев. Он сообщил, что в связи с обострением ситуации фронте были приняты меры и отданы распоряжения, направленные на улучшение ситуации с безопасностью и предотвращение жертв среди мирного населения.
Читайте также: На Луганщине незаконно выдавали украинские паспорта жителям с оккупированных территорий
"Украинские воины никогда не использовали мирное население как живой щит и никогда не рассматривали мирное население как объект атаки", - подчеркнул генерал Наев.
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