Оползень перекрыл дорогу к пяти селам на Прикарпатье

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В понедельник практически по всей Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели оказали помощь двум туристам, которые заблудились в районе горы Поп Иван

Холода принесли первую смерть на Ивано-Франковщине. В Ивано-Франковской области в селе Лесной Хлебичин Коломыйского района в воскресенье вечером нашли тело жительницы села Лесная Слободка этого же района.