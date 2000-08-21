Раздел: Украина
Оползень перекрыл дорогу к пяти селам на Прикарпатье
Отрезанными оказались около двух тысяч человек.
В Ивано-Франковской области из-за оползня прекращено автомобильное сообщение с пятью горными селами. Об этом сообщила пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации в понедельник, 27 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что накануне в течение дня на территории Верховинского района прошли сильные дожди, в результате чего вблизи села Красник произошло смещение грунта и камней на автомобильную дорогу местного значения Ильци-Буркут протяженностью около 30 м.
"С целью недопущения жертв работниками полиции перекрыт проезд для транспортных средств, в связи с чем приостановлено автомобильное сообщение с с. Быстрец (372 жителя), с. Дземброня (128 жителей), с. Топильче (205 жителей), с. Зеленое (796 жителей) и с. Явирнык (293 жителя)", – говорится в сообщении.
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На месте происшествия в селе Красник проведено выездное заседание специальной комиссии с целью определения первоочередных мер по оказанию помощи населению и ликвидации последствий оползня.
В Ивано-Франковской области из-за оползня прекращено автомобильное сообщение с пятью горными селами. Об этом сообщила пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации в понедельник, 27 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что накануне в течение дня на территории Верховинского района прошли сильные дожди, в результате чего вблизи села Красник произошло смещение грунта и камней на автомобильную дорогу местного значения Ильци-Буркут протяженностью около 30 м.
"С целью недопущения жертв работниками полиции перекрыт проезд для транспортных средств, в связи с чем приостановлено автомобильное сообщение с с. Быстрец (372 жителя), с. Дземброня (128 жителей), с. Топильче (205 жителей), с. Зеленое (796 жителей) и с. Явирнык (293 жителя)", – говорится в сообщении.
Читайте также: Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
На месте происшествия в селе Красник проведено выездное заседание специальной комиссии с целью определения первоочередных мер по оказанию помощи населению и ликвидации последствий оползня.
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