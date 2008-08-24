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Раздел: Украина  
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На Луганщине третьи сутки горит химзавод «Азот»

На Луганщине третьи сутки горит химзавод «Азот»Пожар удалось локализовать, но он еще не потушен.

В Луганской области третьи сутки тушат пожар на предприятии "Азот" в Северодонецке. Об этом сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области Александр Чалый, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Громадське радіо".

"Информация о пожаре поступила еще позавчера около 12:00. Горел шламонакопитель Северодонецкого объединения "Азот". Площадь пожара составляла около 5 гектаров", - сказал он.

По его словам, пожар удалось локализовать, но он еще не потушен. Местные жители пишут в социальных сетях о неприятном запахе и дыме от пожара.

Советник главы Луганской ОГА Виталий Шведов обратился к областному прокурору с просьбой начать расследование по факту пожара, в частности в отношении сотрудников ГосЧС. Об этом он написал в Facebook.

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В заявлении отмечено, что дым и гарь наносят вред здоровью местных жителей.
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 Теги: завод, пожар

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Сегодня, 18:11 » Автор: Богдан Процив
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