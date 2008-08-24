Раздел: Украина
Россия перебрасывает на Донбасс новое вооружение
Это может вылиться в возможное наступление оккупантов на позиции ВСУ на фронте.
Российская Федерация перебросила на территорию украинского Донбасса много новейшего оружия и техники якобы для учений. Однако это может вылиться в возможное наступление оккупантов на позиции ВСУ на фронте.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в интервью "Обозревателю".
По его словам, украинские военные должны быть готовы отбивать наступление российских оккупационных войск, ведь ситуация может неожиданно измениться.
Как нам сообщают, это – для проведения учений. Да и на наступление это не похоже. Но все равно нам нужно готовиться – потому что под видом этих учений враг может занимать выгодные для возможного наступления позиции. Чем больше они сюда техники пришлют, тем больше мы ее сожжем, – отметил "Штирлиц".
Кроме того, он заверил, что Россия в условиях гибридной войны может принимать неадекватные решения, однако Вооруженные силы Украины готовы дать достойный ответ на возможное обострение ситуации.
Также военный подчеркнул, что Кремль продолжает использовать Донбасс как полигон для испытания новых видов вооружений и боеприпасов.
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"Причем доказательств этому – тысячи. Последнее – испытания новой реактивной системы, реактивного снаряда, которого у нас нет на вооружении", – рассказал Штефан.
Российская Федерация перебросила на территорию украинского Донбасса много новейшего оружия и техники якобы для учений. Однако это может вылиться в возможное наступление оккупантов на позиции ВСУ на фронте.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в интервью "Обозревателю".
По его словам, украинские военные должны быть готовы отбивать наступление российских оккупационных войск, ведь ситуация может неожиданно измениться.
Как нам сообщают, это – для проведения учений. Да и на наступление это не похоже. Но все равно нам нужно готовиться – потому что под видом этих учений враг может занимать выгодные для возможного наступления позиции. Чем больше они сюда техники пришлют, тем больше мы ее сожжем, – отметил "Штирлиц".
Кроме того, он заверил, что Россия в условиях гибридной войны может принимать неадекватные решения, однако Вооруженные силы Украины готовы дать достойный ответ на возможное обострение ситуации.
Также военный подчеркнул, что Кремль продолжает использовать Донбасс как полигон для испытания новых видов вооружений и боеприпасов.
Читайте также: За сутки на Донбассе ранены двое военных
"Причем доказательств этому – тысячи. Последнее – испытания новой реактивной системы, реактивного снаряда, которого у нас нет на вооружении", – рассказал Штефан.
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