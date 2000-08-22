Раздел: Украина
Стало известно, куда боевики стянули Грады на Донбассе
Террористы не предоставили наблюдателям ОБСЕ доступ для мониторинга в шести временно оккупированных населенных пунктах.
Боевики вчера, 27 августа, согнали на временно оккупированную территорию Донбасса тяжелое вооружение. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Согласно отчету ОБСЕ, опубликованном 27 августа 2018, представителями миссии в очередной раз зафиксировано тяжелое вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения: 152 мм прицепные гаубицы 2А65 Мста-Б - шесть единиц; 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 11 единиц; 122 мм самоходные гаубицы 2С1 Гвоздика - 13 единиц; 122 мм РСЗО БМ-21 Град - 14 единиц.
Террористы не предоставили наблюдателям ОБСЕ доступ для мониторинга в районах Заиченко, Новоазовск, Ясное, Изварино, Вознесеновка, Новоласпа.
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"Украинская сторона СЦКК зафиксировала очередное нарушение минских договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.
Боевики вчера, 27 августа, согнали на временно оккупированную территорию Донбасса тяжелое вооружение. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Согласно отчету ОБСЕ, опубликованном 27 августа 2018, представителями миссии в очередной раз зафиксировано тяжелое вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения: 152 мм прицепные гаубицы 2А65 Мста-Б - шесть единиц; 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 11 единиц; 122 мм самоходные гаубицы 2С1 Гвоздика - 13 единиц; 122 мм РСЗО БМ-21 Град - 14 единиц.
Террористы не предоставили наблюдателям ОБСЕ доступ для мониторинга в районах Заиченко, Новоазовск, Ясное, Изварино, Вознесеновка, Новоласпа.
Читайте также: СБУ обнародовала «досье» на задержанного «министра культуры ДНР»
"Украинская сторона СЦКК зафиксировала очередное нарушение минских договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.
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