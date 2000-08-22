Раздел: Украина
Обстановка в зоне ООС обострилась, - Минобороны
По состоянию на утро уже зафиксировано семь обстрелов со стороны боевиков.
Обстановка в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе немного обострилась, но остается контролируемой.
Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По состоянию на утро уже зафиксировано семь обстрелов со стороны боевиков, которые активно применяют артиллерию и минометы.
На Луганском направлении более часа обстреливали из артиллерии Новолуганское, а также выпустили 15 мин. Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Крымское.
На Донецком направлении боевики из гранатометов вели обстрелы в районе Павлополя и Гнутово. В частности, в течение почти двух часов боевики обстреливали украинские позиции в Гнутово из артиллерии, минометов, БМП и стрелкового оружия.
Позиции украинских войск в районе Лебединского боевики обстреливали из артиллерии, гранатометов и стрелкового оружия.
"В общем, только в течение этого утра, российско-оккупационные войска осуществили около 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, и выпустили 20 мин калибра 120 мм. В очередной раз напомним, что эти калибры запрещены к применению минскими соглашениями. С начала текущих суток потерь в результате боевых действий среди украинских военнослужащих нет", - сообщил Гуцуляк.
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Напомним, спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер ранее заявил, что обострение ситуации на Донбассе перед началом действия режима прекращения огня циклично.
Обстановка в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе немного обострилась, но остается контролируемой.
Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По состоянию на утро уже зафиксировано семь обстрелов со стороны боевиков, которые активно применяют артиллерию и минометы.
На Луганском направлении более часа обстреливали из артиллерии Новолуганское, а также выпустили 15 мин. Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Крымское.
На Донецком направлении боевики из гранатометов вели обстрелы в районе Павлополя и Гнутово. В частности, в течение почти двух часов боевики обстреливали украинские позиции в Гнутово из артиллерии, минометов, БМП и стрелкового оружия.
Позиции украинских войск в районе Лебединского боевики обстреливали из артиллерии, гранатометов и стрелкового оружия.
"В общем, только в течение этого утра, российско-оккупационные войска осуществили около 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, и выпустили 20 мин калибра 120 мм. В очередной раз напомним, что эти калибры запрещены к применению минскими соглашениями. С начала текущих суток потерь в результате боевых действий среди украинских военнослужащих нет", - сообщил Гуцуляк.
Читайте также: В Верхнеторецком пуля ранила женщину
Напомним, спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер ранее заявил, что обострение ситуации на Донбассе перед началом действия режима прекращения огня циклично.
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