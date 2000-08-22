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Раздел: Украина  
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Военные рассказали, что повлияло на ситуацию в Иловайске

Военные рассказали, что повлияло на ситуацию в ИловайскеВ министерстве обороны рассказали, почему в 2014 году ВСУ в районе Иловайска оказались в окружении.

На ситуацию в Иловайском направлении повлияли несколько факторов: отсутствие ресурсов и резервов в составе сил АТО, неподчиненность некоторых подразделений руководству операции. Об этом сказал офицер главного управления Генерального штаба, полковник Сергей Соболев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LIGA.net.

"Личный состав был истощен", - сказал он, отметив, что это сопровождалось мощным информационным влиянием РФ на войска и население.

"Противник, оценив угрозу уничтожения своих гибридных формирований, 24-25 августа с разных направлений ввел на территорию Украины до восьми батальонно-тактических групп общей численностью свыше 4000 человек, совершив акт агрессии", - подчеркнули в Министерстве обороны.

Это резко изменило соотношение сил и средств в пользу агрессора. Ситуацию усугубляло огневое поражение реактивными системами залпового огня и артиллерийским вооружением с территории РФ по украинским военным в районах Степановки, кургана Саур-Могила, Амвросиевки.

"Противник заставил нас оставить занятые позиции, в том числе отдельные участки границы, и отойти на рубеж Кутейниково-Усиково-Комсомольское", - объяснил Соболев.

25-26 августа 2014 года добровольческие батальоны МВД во время зачистки Иловайска вступили в бой, не достигли успеха и были блокированы. Штаб АТО решил усилить их батальонно-тактической группой 72-й ОМБР, ротными тактическими группами 92-й и 93-й ОМБР, а также сводным подразделением 42-го батальона территориальной обороны.

Замысел заключался в деблокировании Иловайска: "Предусматривался проведение рейдов штурмовыми отрядами 79-й и 95-й отдельных аэромобильных бригад, около 2000 человек, в двух основных направлениях. Чтобы отсечь группировки РФ и деблокировать подразделения в Иловайске", - пояснил Соболев.

Операция была запланирована сначала на 27-28 августа, потом на 1-2 сентября.

"Но вследствие мощного огневого влияния со стороны противника на добровольческие подразделения МВД под Иловайском на тактическом уровне было принято решение о выводе украинских подразделений раньше от запланированного срока под гарантии российских военных", - пояснили в оборонном ведомстве, добавив, что это планировалось на 29 августа.

Но подразделения 72-й и 93-й ОМБР на определенные рубежи не вышли, а подразделения 39-го батальона территориальной обороны, которые несли службу на блокпостах возле Иловайска, самовольно покинули занятые позиции. "А командиры добровольческих подразделений в ультимативной форме требовали немедленного выхода из Иловайска. Это сделало невозможной операцию по деблокированию и позволило подразделениям вооруженных сил РФ и российским боевикам захватить инициативу", - говорит полковник Соболев.

С целью сохранения жизни личного состава было принято решение о выводе 28 августа украинских подразделений из-под Иловайска. Но так называемый коридор выхода был атакован российскими регулярными войсками: "Этот и другие преступления высшего руководства РФ против Украины расследуются Генпрокуратурой и СБУ", - объяснил офицер главного управления Генштаба.

23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24.

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29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429-ть. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн. Погибли не менее 36 гражданских лиц, разрушено около 600 домов.
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 Теги: Иловайск, Минобороны

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Сегодня, 17:38 » Автор: Богдан Процив
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