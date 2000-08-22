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Военные рассказали, что повлияло на ситуацию в Иловайске

Военные рассказали, что повлияло на ситуацию в Иловайске

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Озвучено количество убитых российских военных в боях за Иловайск По данным украинской разведки, за весь период боев лета и до конца 2014 года потери российской армии в Донбассе составили 1700 человек.

Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену Российские оккупанты и коллаборационисты пытали и казнили некоторых бойцов, которых захватили в плен в августе 2014 года.