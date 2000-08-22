Раздел: Украина
Порошенко готовит ответ на действия Кремля в Азовском море
Россия задержала уже более 150 иностранных судов.
Президент Петр Порошенко поручил провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для поиска ответа на противоправные действия России в Азовском море.
Об этом он сообщил на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По словам президента, он попросил Министерство иностранных дел поскорее подготовить соответствующие предложения.
"Ожидаю предложений относительно обеспечения наших интересов в акватории Азовского моря. Я не собираюсь с этим мириться и твердо уверен, что ситуация, которая складывается сейчас, категорически неприемлема", - сказал Порошенко.
"Потому что противоправные и коварные действия не должны оставаться безнаказанными и без соответствующей международной реакции", - добавил он.
Как сообщалось, по состоянию на 21 августа Россия задержала уже более 150 иностранных судов, шедших в украинские порты на Азовском море.
Читайте также: Порошенко не исключает атаку России на морские порты Украины
Ранее глава Минфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина ведет перtговоры о введении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.
Президент Петр Порошенко поручил провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для поиска ответа на противоправные действия России в Азовском море.
Об этом он сообщил на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По словам президента, он попросил Министерство иностранных дел поскорее подготовить соответствующие предложения.
"Ожидаю предложений относительно обеспечения наших интересов в акватории Азовского моря. Я не собираюсь с этим мириться и твердо уверен, что ситуация, которая складывается сейчас, категорически неприемлема", - сказал Порошенко.
"Потому что противоправные и коварные действия не должны оставаться безнаказанными и без соответствующей международной реакции", - добавил он.
Как сообщалось, по состоянию на 21 августа Россия задержала уже более 150 иностранных судов, шедших в украинские порты на Азовском море.
Читайте также: Порошенко не исключает атаку России на морские порты Украины
Ранее глава Минфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина ведет перtговоры о введении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.
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