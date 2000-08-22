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Раздел: Украина  
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Порошенко готовит ответ на действия Кремля в Азовском море

Порошенко готовит ответ на действия Кремля в Азовском мореРоссия задержала уже более 150 иностранных судов.

Президент Петр Порошенко поручил провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для поиска ответа на противоправные действия России в Азовском море.

Об этом он сообщил на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

По словам президента, он попросил Министерство иностранных дел поскорее подготовить соответствующие предложения.

"Ожидаю предложений относительно обеспечения наших интересов в акватории Азовского моря. Я не собираюсь с этим мириться и твердо уверен, что ситуация, которая складывается сейчас, категорически неприемлема", - сказал Порошенко.

"Потому что противоправные и коварные действия не должны оставаться безнаказанными и без соответствующей международной реакции", - добавил он.

Как сообщалось, по состоянию на 21 августа Россия задержала уже более 150 иностранных судов, шедших в украинские порты на Азовском море.

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Ранее глава Минфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина ведет перtговоры о введении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.
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 Теги: Порошенко, Кремль, Азовское море

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Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
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