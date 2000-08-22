Раздел: Украина
Россия будет вмешиваться в украинские выборы, - Порошенко
У России большой опыт в этой части.
Президент Петр Порошенко подчеркнул, что последние 4,5 года были непростыми, но сейчас наступает один из самых критических периодов - демократический мир вступает в новый избирательный цикл. Выборы состоятся в США в ноябре, обновления евроинституций - в 2019 году, приближается избирательная компания и в Украине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
"Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создания тысяч, десятки тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании - fake news, подрыв стабильности ", - подчеркнул Глава государства во время 13-го совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.
Президент подчеркнул: "И у меня нет сомнений, что Москва не потеряет ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши с вами достижения, чтобы посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталости от европейского выбора. Мы должны быть готовы дать отпор. Хотя эта задача и не простая. Должны изучить опыт в каждой стране пребывания - опыт законодательный опыт исполнительный, шаги эффективности".
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По словам Петра Порошенко, Россия уже хорошо набила себе руку на других странах, в частности во время нидерландского референдума по ратификации соглашения об ассоциации, референдума Brexit.
"Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, у киберпространстве. При этом Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами. Уже сейчас должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан ", - подчеркнул Президент.
Глава государства призвал особое внимание обратить на страны, уже имеют соответствующие наработки. "В частности, очень интересен опыт Парижа и Берлина. Прошу отработать возможность привлечения немецких, французских и американских экспертов для подготовки аналогичной законодательной инициативы в Украине. Могу отметить, международная помощь будет нам не лишняя. Вопрос чрезвычайно чувствительное, поскольку требует сохранения баланса между требованиями национальной безопасности и уважением к демократическим ценностям ", - сказал Глава государства.
Президент Петр Порошенко подчеркнул, что последние 4,5 года были непростыми, но сейчас наступает один из самых критических периодов - демократический мир вступает в новый избирательный цикл. Выборы состоятся в США в ноябре, обновления евроинституций - в 2019 году, приближается избирательная компания и в Украине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
"Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создания тысяч, десятки тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании - fake news, подрыв стабильности ", - подчеркнул Глава государства во время 13-го совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.
Президент подчеркнул: "И у меня нет сомнений, что Москва не потеряет ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши с вами достижения, чтобы посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталости от европейского выбора. Мы должны быть готовы дать отпор. Хотя эта задача и не простая. Должны изучить опыт в каждой стране пребывания - опыт законодательный опыт исполнительный, шаги эффективности".
Читайте также: Россия будет вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США
По словам Петра Порошенко, Россия уже хорошо набила себе руку на других странах, в частности во время нидерландского референдума по ратификации соглашения об ассоциации, референдума Brexit.
"Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, у киберпространстве. При этом Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами. Уже сейчас должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан ", - подчеркнул Президент.
Глава государства призвал особое внимание обратить на страны, уже имеют соответствующие наработки. "В частности, очень интересен опыт Парижа и Берлина. Прошу отработать возможность привлечения немецких, французских и американских экспертов для подготовки аналогичной законодательной инициативы в Украине. Могу отметить, международная помощь будет нам не лишняя. Вопрос чрезвычайно чувствительное, поскольку требует сохранения баланса между требованиями национальной безопасности и уважением к демократическим ценностям ", - сказал Глава государства.
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