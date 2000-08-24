Раздел: Украина
Украина увеличит корабельную группировку в Азовском море
Меры будут предприняты "для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря".
В ближайшее время Украина увеличит корабельную группировку в Азовском море, а также силы морской пехоты и артиллерии.
Об этом командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил в рамках совместных командно-штабных учений Командования ВМС ВСУ с другими военными формированиями и правоохранительными органами "Шторм - 2018", сообщает пресс-центр командования, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
К учениям под руководством Генерального штаба ВСУ, которые начались 28 августа, кроме украинских ВМС привлечены подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта Министерства обороны Украины.
Мероприятие отрабатывается в два этапа - управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий и в ходе обороны Черноморского побережья.
По словам Воронченко, "учения по управлению определенным комплектом войск при отражении вооруженной агрессии с морского направления проводятся с целью усовершенствования практических навыков командного состава в ходе принятия решения во время отработки задач по указанной тематике".
Как отметил командующий ВМС, "важным элементом является совершенствование работы командного пункта управления и совместимости с другими органами управления".
Читайте также: На Донбассе начало действовать новое перемирие
Подразделения осуществляют ведение стабилизационных действий, отражение воздушного нападения противника, перегруппировки войск, подготовку районов к выполнению задач и осуществление противоподводно-диверсионной обороны и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Проведено перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром и пополнение всех видов боеприпасов подразделениями обеспечения.
В ближайшее время Украина увеличит корабельную группировку в Азовском море, а также силы морской пехоты и артиллерии.
Об этом командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил в рамках совместных командно-штабных учений Командования ВМС ВСУ с другими военными формированиями и правоохранительными органами "Шторм - 2018", сообщает пресс-центр командования, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
К учениям под руководством Генерального штаба ВСУ, которые начались 28 августа, кроме украинских ВМС привлечены подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта Министерства обороны Украины.
Мероприятие отрабатывается в два этапа - управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий и в ходе обороны Черноморского побережья.
По словам Воронченко, "учения по управлению определенным комплектом войск при отражении вооруженной агрессии с морского направления проводятся с целью усовершенствования практических навыков командного состава в ходе принятия решения во время отработки задач по указанной тематике".
Как отметил командующий ВМС, "важным элементом является совершенствование работы командного пункта управления и совместимости с другими органами управления".
Читайте также: На Донбассе начало действовать новое перемирие
Подразделения осуществляют ведение стабилизационных действий, отражение воздушного нападения противника, перегруппировки войск, подготовку районов к выполнению задач и осуществление противоподводно-диверсионной обороны и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Проведено перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром и пополнение всех видов боеприпасов подразделениями обеспечения.
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