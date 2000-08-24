» » Украина увеличит корабельную группировку в Азовском море
Раздел: Украина  
0

Украина увеличит корабельную группировку в Азовском море

Украина увеличит корабельную группировку в Азовском мореМеры будут предприняты "для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря".

В ближайшее время Украина увеличит корабельную группировку в Азовском море, а также силы морской пехоты и артиллерии.

Об этом командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил в рамках совместных командно-штабных учений Командования ВМС ВСУ с другими военными формированиями и правоохранительными органами "Шторм - 2018", сообщает пресс-центр командования, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

К учениям под руководством Генерального штаба ВСУ, которые начались 28 августа, кроме украинских ВМС привлечены подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта Министерства обороны Украины.

Мероприятие отрабатывается в два этапа - управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий и в ходе обороны Черноморского побережья.

По словам Воронченко, "учения по управлению определенным комплектом войск при отражении вооруженной агрессии с морского направления проводятся с целью усовершенствования практических навыков командного состава в ходе принятия решения во время отработки задач по указанной тематике".

Как отметил командующий ВМС, "важным элементом является совершенствование работы командного пункта управления и совместимости с другими органами управления".

Читайте также: На Донбассе начало действовать новое перемирие

Подразделения осуществляют ведение стабилизационных действий, отражение воздушного нападения противника, перегруппировки войск, подготовку районов к выполнению задач и осуществление противоподводно-диверсионной обороны и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Проведено перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром и пополнение всех видов боеприпасов подразделениями обеспечения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Азовское море

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:25 » Автор: Богдан Процив
     126
     0

Похожие новости по теме

Оккупанты активизировали подготовку подразделений вблизи Азовского побережья Оккупанты активизировали подготовку подразделений вблизи Азовского побережья

Командование оккупационных войск интенсивно наращивает дополнительные резервы вооружения, военной техники, боеприпасов.

Обстановка в Черном и Азовском морях очень напряженная, - ВМС Обстановка в Черном и Азовском морях очень напряженная, - ВМС

В ВМС Украины отметили, что учения Sea Breeze-2018 помогут "адекватно реагировать на угрозы".

По всей территории Украины начались военные учения Рубеж-2016 По всей территории Украины начались военные учения Рубеж-2016

Учения продлятся неделю.

ВВС Украины начали масштабные учения ВВС Украины начали масштабные учения

Не забыли военные и про системы ПВО.

Назначен новый командующий ВМС Назначен новый командующий ВМС

Главой ВМС назначен генерал-лейтенант Игорь Воронченко.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх