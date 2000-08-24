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Раздел: Украина  
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Боевики нарушили «школьное перемирие» на Донбассе

Боевики нарушили «школьное перемирие» на ДонбассеПророссийские наемники обстреляли Гнутово и Новотошковское.

Сегодня, 29 августа, боевики нарушили "школьное перемирие". Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на линии разграничения, передает пресс-центр штаба ООС в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Несмотря на достигнутые договоренности о режиме прекращения огня в рамках "школьного перемирия", объявленного с 00:00 29 августа 2018 года, боевики не "продержались" и 10 минут", - отмечается в сообщении.

По данным СЦКК, террористы открыли огонь из крупнокалиберного пулемета по позициям объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово.

В 09:15 боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковское с применением 82 мм минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

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29 августа с 00:00 вступило в силу очередное школьное перемирие в Донбассе в связи с началом учебного года.
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 Теги: школьное перемирие, боевики

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Сегодня, 14:03 » Автор: Богдан Процив
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