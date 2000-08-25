Раздел: Украина
В Дебальцево военный РФ сбил насмерть местного жителя, - разведка
По данным украинской разведки, военный РФ скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Российский военный в районе временно оккупированного Дебальцевого сбил насмерть местного жителя и скрылся с места аварии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным украинской разведки, данный факт скрывает так называемый командир 7 отдельной мотострелковой бригады в Брянке, он специальнон ограничил возможность расследовать обстоятельства ДТП.
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В захваченном гибридными войсками РФ Луганске не допускают местных "правоохранителей" к расследованию случаев открытия боевиками хаотичной стрельбы и взрыва боевых гранат в жилых кварталах вблизи расположения одного из подразделений.
Российский военный в районе временно оккупированного Дебальцевого сбил насмерть местного жителя и скрылся с места аварии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным украинской разведки, данный факт скрывает так называемый командир 7 отдельной мотострелковой бригады в Брянке, он специальнон ограничил возможность расследовать обстоятельства ДТП.
Читайте также: «Выборов» в «ЛНР» не будет, - СМИ
В захваченном гибридными войсками РФ Луганске не допускают местных "правоохранителей" к расследованию случаев открытия боевиками хаотичной стрельбы и взрыва боевых гранат в жилых кварталах вблизи расположения одного из подразделений.
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