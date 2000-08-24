Раздел: Украина
ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии
В боях под Иловайском погибли 366 украинских бойцов, 429 получили ранение разной степени тяжести, 300 попали в плен.
Военная прокуратура завершила расследование обстоятельств Иловайской трагедии 2014 года. Об этом в среду, 29 августа, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В указанном производстве, помимо остального, исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события... Исследование обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено", - говорится в сообщении.
В то же время, подчеркнули в ГПУ, конечное процессуальное решение в уголовном производстве будет принято после обеспечения выполнения требований ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно полного и непредвзятого расследования, а также привлечение к уголовной ответственности всех виновных лиц.
Собранными доказательствами и экспертизами установлено, что с мая по июль 2014 года силами АТО проведен ряд успешных операций по освобождению населенных пунктов Донецкой и Луганской областей от террористических организаций ДНР и ЛНР.
11 августа 2014 года руководством АТО издан приказ, на исполнение которого командованием сектора "Б" разработан замысел, одним из заданий которого была блокировка силами Вооруженных сил Украины и зачистка города Иловайск от незаконных вооруженных формирований. К боевой операции были привлечены силы отдельных добровольческих батальонов.
"В соответствии с указанными приказом и замыслом, которые были полностью обоснованы, предусматривалось взятие города Иловайск вместе с контролем северных околиц города Макеевка, что должно было привести к установлению контроля над путями снабжения и в последующем позволяло окружить и освободить город Донецк от террористов", - рассказали в ГПУ.
В третьей декаде августа 2014 года, как сообщают в ГПУ, руководством Вооруженных сил РФ организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины с территории России.
"Самое масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения Вооруженных сил РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП); до 60 пушек; до 45 минометов; 5 ПТРК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате внезапного вторжения 24-25 августа батальоны МВД Украины Днепр-1, Миротворец, Свитязь, Херсон, Ивано-Франковск, Нацгвардии Донбасс и силы сектора "Б" попали в окружение значительно преобладающих по численности сил врага.
Следствием подтверждено, что на протяжении 26-28.08.2014 лишь между руководителем АТО Виктором Муженко и заместителем начальника ГШ ВС РФ Николаем Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения в не боевом порядке по согласованным маршрутам.
29 августа 2014 года колонны украинских военных были расстреляны в упор. При этом погибли 366 украинских бойцов, 429 - получили ранение разной степени тяжести, 300 - попали в плен, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.
В ГПУ отмечают, что причинами крупных потерь под Иловайском стали: во-первых, низкий уровень боеготовности и боеспособности ВСУ, во-вторых, многочисленные факты дезертирства, самовольного оставления мест несения военной службы и невыполнение приказов начальников, среди личного состава в украинской армии в тот период; отдельные ошибки руководства АТО во время планирования и проведения военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжелых последствий, – гибели украинских военных и потери вооружения и военной техники.
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Отметим, ранее глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в 2014 году Иловайск не имел стратегического значения, поэтому туда отправили добровольческие батальоны, а не подразделения ВСУ.
Военная прокуратура завершила расследование обстоятельств Иловайской трагедии 2014 года. Об этом в среду, 29 августа, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В указанном производстве, помимо остального, исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события... Исследование обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено", - говорится в сообщении.
В то же время, подчеркнули в ГПУ, конечное процессуальное решение в уголовном производстве будет принято после обеспечения выполнения требований ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно полного и непредвзятого расследования, а также привлечение к уголовной ответственности всех виновных лиц.
Собранными доказательствами и экспертизами установлено, что с мая по июль 2014 года силами АТО проведен ряд успешных операций по освобождению населенных пунктов Донецкой и Луганской областей от террористических организаций ДНР и ЛНР.
11 августа 2014 года руководством АТО издан приказ, на исполнение которого командованием сектора "Б" разработан замысел, одним из заданий которого была блокировка силами Вооруженных сил Украины и зачистка города Иловайск от незаконных вооруженных формирований. К боевой операции были привлечены силы отдельных добровольческих батальонов.
"В соответствии с указанными приказом и замыслом, которые были полностью обоснованы, предусматривалось взятие города Иловайск вместе с контролем северных околиц города Макеевка, что должно было привести к установлению контроля над путями снабжения и в последующем позволяло окружить и освободить город Донецк от террористов", - рассказали в ГПУ.
В третьей декаде августа 2014 года, как сообщают в ГПУ, руководством Вооруженных сил РФ организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины с территории России.
"Самое масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения Вооруженных сил РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП); до 60 пушек; до 45 минометов; 5 ПТРК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате внезапного вторжения 24-25 августа батальоны МВД Украины Днепр-1, Миротворец, Свитязь, Херсон, Ивано-Франковск, Нацгвардии Донбасс и силы сектора "Б" попали в окружение значительно преобладающих по численности сил врага.
Следствием подтверждено, что на протяжении 26-28.08.2014 лишь между руководителем АТО Виктором Муженко и заместителем начальника ГШ ВС РФ Николаем Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения в не боевом порядке по согласованным маршрутам.
29 августа 2014 года колонны украинских военных были расстреляны в упор. При этом погибли 366 украинских бойцов, 429 - получили ранение разной степени тяжести, 300 - попали в плен, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.
В ГПУ отмечают, что причинами крупных потерь под Иловайском стали: во-первых, низкий уровень боеготовности и боеспособности ВСУ, во-вторых, многочисленные факты дезертирства, самовольного оставления мест несения военной службы и невыполнение приказов начальников, среди личного состава в украинской армии в тот период; отдельные ошибки руководства АТО во время планирования и проведения военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжелых последствий, – гибели украинских военных и потери вооружения и военной техники.
Читайте также: Вблизи Донецка под обстрел попала церковь
Отметим, ранее глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в 2014 году Иловайск не имел стратегического значения, поэтому туда отправили добровольческие батальоны, а не подразделения ВСУ.
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