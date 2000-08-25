Раздел: Украина
Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ
Внедрение санкций против этих компаний сделает невозможным их экономические отношения с Украиной.
Правительство внесет на рассмотрение СНБО перечень из 19 юридических лиц, к которым должны применить санкции за незаконное строительство Керченского моста.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО со ссылкой на решение Кабмина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"МТОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частных компаний и компаний в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ), которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста, с учетом имеющейся информации и подготовило соответствующий пакет документов", - говорится в сообщении.
В санкцыонный список попали, в частности - ООО "Стройгазмонтаж" (исполнитель по проектированию и строительству), его дочерняя компания ООО "СГМ-Мост" (г. Москва), главный проектировщик проекта АО "Институт Гипробудмист - Санкт-Петербург" (г. Санкт Петербург), субподрядчики ОАО "Мостотрест" (г. Москва), ООО "Портгидробут" (г. Новороссийск).
Читайте также: США могут ввести новые санкции против России
В министерстве отмечают, что внедрение санкций против этих компаний сделает невозможным их экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки.
Соответствующее решение приняли 29 августа во время заседания Кабинета Министров.
Правительство внесет на рассмотрение СНБО перечень из 19 юридических лиц, к которым должны применить санкции за незаконное строительство Керченского моста.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО со ссылкой на решение Кабмина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"МТОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частных компаний и компаний в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ), которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста, с учетом имеющейся информации и подготовило соответствующий пакет документов", - говорится в сообщении.
В санкцыонный список попали, в частности - ООО "Стройгазмонтаж" (исполнитель по проектированию и строительству), его дочерняя компания ООО "СГМ-Мост" (г. Москва), главный проектировщик проекта АО "Институт Гипробудмист - Санкт-Петербург" (г. Санкт Петербург), субподрядчики ОАО "Мостотрест" (г. Москва), ООО "Портгидробут" (г. Новороссийск).
Читайте также: США могут ввести новые санкции против России
В министерстве отмечают, что внедрение санкций против этих компаний сделает невозможным их экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки.
Соответствующее решение приняли 29 августа во время заседания Кабинета Министров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
34
0
Также советуем посмотреть
- Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ
- Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
- На Донбассе два экс-боевика пришли с повинной
- На Донбассе закрыли КПВВ Новотроицкое
- Фотограф создает портреты дочерей, которые повеселят каждого
- На Донбассе за сутки уничтожено трое оккупантов
- ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии
- Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
- В Киев привезли 20 раненых украинских бойцов с Донбасса
- О чем готова договариваться Москва
- Сеть повеселили фотожабы со звездами, собирающими урожай
- Соцсети с юмором отреагировали на попытки Путина «смягчить» пенсионную реформу
- Щодо скасування виборів в ОРДЛО
- В Дебальцево военный РФ сбил насмерть местного жителя, - разведка
- Девочка создала популярный мем, придумав странный способ нарисовать кота
- Як Нафтогаз пробиває «дно»
- Долой комплексы: в Николаеве на стадионе установили туалет с прозрачными стенами
- Размеры алиментов в Украине увеличились вдвое
- На части территории Украины аналоговое ТВ сохранили до 2019 года
- НАБУ: безвідповідальність і упередженість
- Хит Сети: полицейская собака устроила «забастовку»
- Искренность Медведчука – это подарок
- 73-летний тракторист одним ударом отправил в «нокаут» домушника
- «Выборов» в «ЛНР» не будет, - СМИ
- Боевики нарушили «школьное перемирие» на Донбассе
- Медведчук полегшив вибір українців
- Девушка стала звездой Сети, оригинально «отшив» поклонника
- Про давню ідею Вічного миру
- В Нью-Йорке улицы перекрыли из-за тысяч пчел, «облюбовавших» зонт
- Конфуз дня: китаянка случайно вышла замуж за незнакомца
Оставьте свой комментарий