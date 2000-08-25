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Раздел: Украина  
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Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ

Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФВнедрение санкций против этих компаний сделает невозможным их экономические отношения с Украиной.

Правительство внесет на рассмотрение СНБО перечень из 19 юридических лиц, к которым должны применить санкции за незаконное строительство Керченского моста.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО со ссылкой на решение Кабмина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"МТОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частных компаний и компаний в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ), которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста, с учетом имеющейся информации и подготовило соответствующий пакет документов", - говорится в сообщении.

В санкцыонный список попали, в частности - ООО "Стройгазмонтаж" (исполнитель по проектированию и строительству), его дочерняя компания ООО "СГМ-Мост" (г. Москва), главный проектировщик проекта АО "Институт Гипробудмист - Санкт-Петербург" (г. Санкт Петербург), субподрядчики ОАО "Мостотрест" (г. Москва), ООО "Портгидробут" (г. Новороссийск).

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В министерстве отмечают, что внедрение санкций против этих компаний сделает невозможным их экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки.

Соответствующее решение приняли 29 августа во время заседания Кабинета Министров.
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 Теги: Кабмин, СНБО, РФ

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Сегодня, 20:12 » Автор: Едгар Букмирза
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