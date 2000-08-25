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Раздел: Украина  
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Суд оставил Савченко под стражей

Суд оставил Савченко под стражейЖенщина останется под стражей.

Шевченковский районный суд города Киева оставил под стражей внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.

Судья Павел Слободянюк зачитал вступительную и резолютивную часть решения, согласно которому суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Савченко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей любой другой, не связанной с арестом. Защитники просили отдать Савченко на поруки депутатов местных советов и общественных активистов или поместить под домашний арест.

Таким образом, она продолжает находиться под стражей.

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Отметим, что на 4 сентября назначено заседание Апелляционного суда Киева, где будет рассматриваться ходатайство защитников Савченко на решение Шевченковского суда о содержании ее под стражей.
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 Теги: Савченко, стража, суд

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Сегодня, 21:19 » Автор: Едгар Букмирза
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