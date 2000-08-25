Раздел: Украина
Суд оставил Савченко под стражей
Женщина останется под стражей.
Шевченковский районный суд города Киева оставил под стражей внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.
Судья Павел Слободянюк зачитал вступительную и резолютивную часть решения, согласно которому суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Савченко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей любой другой, не связанной с арестом. Защитники просили отдать Савченко на поруки депутатов местных советов и общественных активистов или поместить под домашний арест.
Таким образом, она продолжает находиться под стражей.
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Отметим, что на 4 сентября назначено заседание Апелляционного суда Киева, где будет рассматриваться ходатайство защитников Савченко на решение Шевченковского суда о содержании ее под стражей.
Шевченковский районный суд города Киева оставил под стражей внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.
Судья Павел Слободянюк зачитал вступительную и резолютивную часть решения, согласно которому суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Савченко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей любой другой, не связанной с арестом. Защитники просили отдать Савченко на поруки депутатов местных советов и общественных активистов или поместить под домашний арест.
Таким образом, она продолжает находиться под стражей.
Читайте также: Суд оставил под стражей экс-премьера Азарова
Отметим, что на 4 сентября назначено заседание Апелляционного суда Киева, где будет рассматриваться ходатайство защитников Савченко на решение Шевченковского суда о содержании ее под стражей.
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