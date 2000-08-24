Раздел: Украина
ВСУ могут получить от США противокорабельные ракеты, - эксперт
По мнению Стивена Бланка, главный вопрос - не в объемах помощи США, а в том, что Украина готова сделать для усиления позиций.
Обсуждается вопрос поставок ВСУ противокорабельных ракет США для сдерживания поползновений РФ в украинских морских территориальных водах. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом на Радио Свобода заявил ведущий эксперт Американского совета по международной политике Стивен Бланк, который, как отмечает агентство, "преподавал в Военном колледже армии США и является учителем многих из тех, кто работает сейчас в Пентагоне".
Пока что, говорит он, остается открытым вопрос, что конкретно закажет Киев и что передаст для Киеву Вашингтон на сумму $250 млн, которая заложена на помощь Украине в оборонном бюджете США на 2019 год.
"Сейчас, насколько я знаю, в первую очередь речь идет о поставках вооружений для ВМС, ведь существует реальная угроза в Азовском море, и даже в Черном море", - подчеркнул эксперт.
Бланк напомнил, что США также предоставят украинским ВМС патрульные катера для защиты береговой линии.
По его мнению, "все похоже на то", что РФ пытается ударить по экономике Украины и даже, возможно, попробовать блокировать Одессу и/или угрожать высадкой десанта на берегу - "чтобы спровоцировать ВСУ".
По мнению эксперта по РФ и СССР, Киеву целесообразнее всего истратить сумму на покупку патрульных судов.
"Украина срочно должна сделать свою систему морской обороны и обороны страны в целом гораздо серьезнее, чем сейчас Украина должна продолжать реформы потому, что это увеличивает шансы государства выжить и предотвратить большую войну", - пояснил Бланк.
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В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Украины. Киев ведет переговоры с Западом о новых санкциях против РФ за блокаду.
Обсуждается вопрос поставок ВСУ противокорабельных ракет США для сдерживания поползновений РФ в украинских морских территориальных водах. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом на Радио Свобода заявил ведущий эксперт Американского совета по международной политике Стивен Бланк, который, как отмечает агентство, "преподавал в Военном колледже армии США и является учителем многих из тех, кто работает сейчас в Пентагоне".
Пока что, говорит он, остается открытым вопрос, что конкретно закажет Киев и что передаст для Киеву Вашингтон на сумму $250 млн, которая заложена на помощь Украине в оборонном бюджете США на 2019 год.
"Сейчас, насколько я знаю, в первую очередь речь идет о поставках вооружений для ВМС, ведь существует реальная угроза в Азовском море, и даже в Черном море", - подчеркнул эксперт.
Бланк напомнил, что США также предоставят украинским ВМС патрульные катера для защиты береговой линии.
По его мнению, "все похоже на то", что РФ пытается ударить по экономике Украины и даже, возможно, попробовать блокировать Одессу и/или угрожать высадкой десанта на берегу - "чтобы спровоцировать ВСУ".
По мнению эксперта по РФ и СССР, Киеву целесообразнее всего истратить сумму на покупку патрульных судов.
"Украина срочно должна сделать свою систему морской обороны и обороны страны в целом гораздо серьезнее, чем сейчас Украина должна продолжать реформы потому, что это увеличивает шансы государства выжить и предотвратить большую войну", - пояснил Бланк.
Читайте также: На Донбассе два экс-боевика пришли с повинной
В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Украины. Киев ведет переговоры с Западом о новых санкциях против РФ за блокаду.
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