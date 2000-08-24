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Раздел: Украина  
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В Донбассе действуют новые правила перевозки детей на оккупированную территорию

В Донбассе действуют новые правила перевозки детей на оккупированную территорию Внесены правки в некоторые пункты законодательства, которое урегулирует пересечение линии размежевания огня несовершеннолетними.

Погранслужба напоминает, что в Донбассе уже больше недели действуют новые правила перевозки детей на временно оккупированную территорию через пункты пропуска. Об этом у себя в Facebook пишет пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Теперь гражданам до 16 лет поехать в ОРДЛО в сопровождении одного из родителей или других уполномоченных лиц можно без нотариально заверенного согласия второго из родителей в случае предъявления справки о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца.

Тому из родителей, который проживает с ребенком, законодательством предоставлено право без получения нотариально заверенного согласия второго родителя самостоятельно решать вопрос о временном выезде ребенка со свободной территории на срок до 1 месяца.

Для этого нужно на КПВВ показать заверенное решение суда или органа опеки и попечительства или их копии, в которых подтверждено место проживания ребенка с одним из родителей.

В случае временного выезда с контролируемой территории на срок до 1 месяца ребенка с инвалидностью, тому из родителей, который проживает с ним и сопровождает его в поездке, достаточно показать справку о наличии задолженности по уплате алиментов или документ, выданный комиссией лечебно-профилактического учреждения.

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Помимо этого, в случае злоупотребления правом на временный (до 1 месяца) выезд ребенка, проживающий с ребенком родитель временно ограничиваются в праве на выезд с ребенком на 1 год со дня наложения админвзыскания - кроме случая, когда есть нотариально заверенное согласие на выезд ребенка от второго родителя.
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 Теги: дети, линия разграничения, Донбасс

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Сегодня, 11:39 » Автор: Богдан Процив
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