В Донбассе действуют новые правила перевозки детей на оккупированную территорию

Похожие новости по теме

Юрий Павленко хочет ввести более жестокое наказание на неуплату алиментов. Сегодня об этом уполномоченный Президента Украины по правам ребенка сообщил на пресс-конференции в УНИАН. Он считает, что невыполнение своих родительских прав одним из родителей – это ужаснейшее нарушение прав ребенка. И чаще всего такое нарушение