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Раздел: Украина  
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В Минобороны сообщили, сколько человек пострадали от мин на Донбассе

В Минобороны сообщили, сколько человек пострадали от мин на ДонбассеВ зоне проведения операции Объединенных сил от мин пострадали 1858 человек, из них 400 погибли.

В зоне проведения операции Объединенных сил от мин по состоянию на 1 августа 2018 года пострадали 1858 человек, из них погибли около 400. Об этом сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, от мин пострадали 102 ребенка.

"По состоянию на первое августа от мин пострадали 1858 человек, из них погибших около 400 человек. Пострадали 102 ребенка, из них - 21 ребенок погиб. В 2014 году подобная статистика совсем не велась", - рассказал он.

Как сообщалось, недавно под Житомиром мужчина подорвался на мине времен Второй мировой.

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А в мае на Донбассе на взрывчатке подорвался гражданский. Его оперативно доставили в райбольницу Бахмута.
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 Теги: Донбасс, мины, пострадавшие

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Сегодня, 16:34 » Автор: Богдан Процив
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