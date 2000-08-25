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Раздел: Украина  
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Колонна грузовиков из России заехала на Донбасс

Колонна грузовиков из России заехала на ДонбассОпубликованы кадры со спутника, на которых видно, как машины едут к месту назначения.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали очередную колонну грузовиков, которые пересекают украинскую границу со стороны России, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Об этом СММ ОБСЕ сообщила на своей странице в Twitter. "Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе грузовики, которые незаконно пересекали украинско-российскую границу с территории РФ, перевозя боеприпасы для российского тяжелого оружия в Хрустальном, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продолжают фиксировать большое сосредоточение тяжелого оружия контролируемых Россией боевиков на Донбассе.
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 Теги: грузовики, Донбасс

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Сегодня, 12:47 » Автор: Богдан Процив
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