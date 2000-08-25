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Раздел: Украина  
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ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы

ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексыПрезидент передал военным сертификаты на 75 противотанковых ракетных комплексов Стугна-П и ракетных комплексов Корсар.

Президент Украины Петр Порошенко передал Вооруженным силам сертификаты на 75 противотанковых ракетных комплексов Стугна-П и Корсар. Об этом в пятницу, 31 августа, глава государства сообщил на своей странице в соцсети Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Президент отметил, что наши Вооруженные силы стали еще крепче.

"На днях передал нашим военным сертификаты на 75 противотанковых ракетных комплексов Стугна-П и ракетных комплексов Корсар", - написал Порошенко.

К слову, Корсар - противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) разработки конструкторского бюро Луч, которое входит в состав госконцерна Укроборонпром. Он предназначен для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей и других объектов, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей.

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Стугна-П - противотанковый ракетный комплекс разработки Киевского конструкторского бюро Луч, одного из ведущих предприятий-разработчиков авиационного и противотанкового вооружения в Украине.
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 Теги: Порошенко, ракетные комплексы

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Сегодня, 16:08 » Автор: Богдан Процив
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